Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 11-15 marca.

RYNEK OZE

Produkcja OZE: Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE wzrosła do 7,32 TWh w 2023 r. z 5,77 TWh w 2022 r., wynika z najnowszego raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Dekarbonizacja w rolnictwie: Litewski fintech HeavyFinance uruchomił fundusz pożyczkowy o wartości 50 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw w Bułgarii, Łotwie, Litwie, Polsce i Portugalii na wsparcie dekarbonizacji gospodarstw rolnych i wdrażanie bardziej ekologicznych praktyk rolniczych, podał fintech. Pieniądze będą pochodzić z funduszu pożyczkowego HeavyFinance, na który Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) przeznaczył 20 mln euro.

Udział OZE: Najbardziej realne spośród europejskich dyrektyw środowiskowych jest dotrzymanie terminu zakazu sprzedaży spalinowych samochodów osobowych przed 2035 r., w co wierzy ponad 70% badanych ekspertów, a najmniej realizacja celu udziału OZE w miksie energetycznym UE w 2030 r., co jest nierealne według 56% respondentów, wynika z badania pt. „Wyzwania Fit For 55. Cele transformacji energetycznej okiem ekspertów europejskich”, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wśród ekspertów sektora energii z 23 krajów UE.

Emisje w budownictwie: Parlament Europejski przyjął plany, uzgodnione już z Radą, mające pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym, podał Parlament. Nowelizacja dyrektywy przewiduje stopniową redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w sektorze budowlanym UE.

Emisje w budownictwie: Objęcie budynków i transportu drogowego systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS 2) oznacza, w zależności od przyjętego kryterium, że dobrobyt gospodarstw domowych, bez uwzględnienia wsparcia bezpośredniego z unijnego Społecznego Funduszu Klimatycznego (SCF) spadnie średnio o około 1,2-2,5%, szacują analitycy WiseEuropa Piotr Gutowski i Krzysztof Głowacki.

Zapotrzebowanie na energię: W niedzielę, 10 marca, 52,9% naszego zapotrzebowania na energię pochodziło z OZE. Przede wszystkim z wiatru (5,14 GWh) i w mniejszym stopniu ze słońca (2,3 GWh). Takie pokrycie zielonego prądu wystąpiło między godzinami 12 a 13, wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), cytowanych przez „Rzeczpospolitą”.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

E-auta: W Polsce zarejestrowano 1 369 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w lutym 2024 r., wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Najpopularniejsze modele e-pojazdów to Tesla Model 3, Tesla Model Y oraz Volvo EX-30. Najwięcej punktów ładowania funkcjonuje w Warszawie (595), Gdańsku (277) i Szczecinie (222).

E-auta: W Europie zauważalne jest w różnych krajach delikatne spowolnienie na rynku samochodów elektrycznych, uzależnione od wygaszania programów wsparcia i tego jak wygląda w poszczególnych krajach sytuacja na rynku nowych aut, ale nie będzie to tendencja trwała, ocenił dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Maciej Mazur.

E-autobusy: Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie zakupu 207 niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów dla 26 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 285,84 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury.

E-auta: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) wzrosła o 18,9% r/r i wyniosła 1 373 szt. w lutym 2024 r., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Dyrektywa AFIR: Spełnienie przez Polskę unijnych wymogów dyrektywy AFIR w zakresie rozwoju infrastruktury ładowania dla elektrycznych samochodów ciężarowych do końca 2025 r. będzie bardzo trudne, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Maciej Mazur.

ROZWÓJ BIZNESU

Wikana: Zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z grupą kapitałową Wikana przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Bioenergia Plus, podała spółka.

Onde: Zawarło z PV Barlinek umowę sprzedaży 100% udziałów w spółkach zależnych SPV Czerwona Woda i Invest PV, będących właścicielami trzech projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 23,1 MW, podało Onde. Wartość umowy to 19 mln zł plus maksymalnie 5 mln zł dodatkowo.

mBank: Udzielił kredytów o wartości 1 143 mln zł na budowę nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych w 2023 roku, podał bank. Od 2019 roku nowe finansowanie OZE przekroczyło już 4 mld zł.

Grupa Azoty: Nadzwyczajne walne zgromadzenie nie podjęło uchwały dotyczącej Solarfarm Brzezinka, podała spółka. Niepodjęcie uchwały przez NWZ zostało poprzedzone negatywną rekomendacją rady nadzorczej.

ING Bank Śląski: Przeznaczył w obszarze korporacyjnym 13,2 mld zł na finansowanie odnawialnych źródeł energii oraz projektów proekologicznych, podał ING Bank Śląski w raporcie zintegrowanym. Grupa jednocześnie znacząco ograniczyła finansowanie inwestycji związanych z paliwami kopalnymi.

PFR Ventures: Zainwestował 10 mln euro w polski fundusz VC Radix Ventures, dołączając do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) w ramach tzw. first close, podał Fundusz. To szósta inwestycja w ramach programu PFR Green Hub FoF. Radix Ventures będzie inwestować w spółki z obszaru deep tech wspierające zieloną transformację z Polski oraz innych krajów regionu CEE.

Budimex: Budimex Mobility planuje zarządzać siecią około 230 ładowarek ‎samochodów elektrycznych na koniec 2024 roku, w porównaniu do 158 ładowarek na koniec 2023 r., ‎poinformował ISBnews członek zarządu Budimeksu Cezary Łysenko.‎

Budimex: BXF Energia – spółka zależna Budimeksu – planuje oddać do eksploatacji projekty fotowoltaiczne o mocy ok. 17 MW w tym roku, a także rozpocząć realizację kolejnych na ok. 70 MW, poinformował prezes Artur Popko.

Energa: Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, oraz Northland Power powołały spółkę Baltic Offshore Service Solution, podała Grupa Orlen. Będzie to pierwsze w Polsce konsorcjum oferujące usługę kompleksowego zarządzania morskimi farmami wiatrowymi.

Axpo Polska: Podpisało kontrakt PPA na odbiór energii z sześciu farm wiatrowych w Polsce należących do DIF Capital Partners, podała spółka. Łączna moc zainstalowana farm wynosi 171 MW, a ich roczna produkcja zielonej energii szacowana jest na około 500 GWh.

Arctic Paper: Arctic Paper Kostrzyn, spółka zależna Arctic Paper, na mocy decyzji Ministerstwa Rozwoju i Technologii otrzyma pomoc publiczną na realizację inwestycji rozwojowych w postaci zwolnień podatkowych wynoszących maksymalnie 53,4 mln zł (40% poniesionych nakładów), podała spółka. Arctic Paper Kostrzyn będzie uprawniona do skorzystania z pomocy po zakończeniu realizacji inwestycji w okresie 14 lat od dnia wydania decyzji.

Polcom: Przeznaczy 55 mln zł na rozwój usług oraz pozyskiwanie zielonej energii w latach 2024-2026, podała spółka. W ubiegłym roku firma przeznaczyła na cele inwestycyjne ponad 12 mln zł, natomiast przychody firmy wyniosły w tym samym okresie 90 mln zł, co jest wzrostem o 11% r/r.

ML System: Odnotował ok. 4,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2023 r. (wobec 0,2 mln zł zysku w 2022 r) oraz ok. 25,2 mln zł zysku EBITDA (wobec 36,5 mln zł zysku w 2022 r.), przy ok. 193,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 281,7 mln zł w roku 2022 r.), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r. przewidywana jest na 27 marca 2024 r.

Nissan: Zaoferuje usługi autonomicznej jazdy w Japonii do roku finansowego 2027.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Unimot: Unimot Paliwa – spółka z Grupy Unimot – rozszerzył swoją ofertę paliwową o olej napędowy HVO 100%, którego emisyjność pozwala na nawet 94% redukcję CO2 względem tradycyjnego oleju napędowego B0, podał Unimot.

Hybrydowe OZE: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) udzielił pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), podał Urząd. Koncesję otrzymała instalacja „Gaj Oławski 5 AHE”, która jest pilotażowym projektem, wykonanym w technologii Agro-Hydro-Energy opracowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Energetyczny Klaster Oławski.

E.ON Polska: Finalizuje obecnie inwestycję fotowoltaiczną we współpracy z Ceramiką Podkarpacką. Nowopowstała instalacja o mocy blisko 1 MW ma pokryć 20% zapotrzebowania tego zakładu na energię. Z kolei w zakresie eMobility firma oferuje swoim klientom wdrożenie systemu Dynamic Load Managment, który pozwala na wykorzystanie ładowarek o nominalnej mocy przewyższającej możliwości przyłączeniowe budynku. Spółka pomaga również klientom w planowaniu budowy oraz rozwoju firmowych sieci ładowania pojazdów elektrycznych i tym samym elektryfikacji flot firmowych.

PKO BP: Na koniec 2023 roku pierwsi klienci PKO Banku Polskiego dostali karty debetowe i kredytowe wykonane z PVC w 100% pochodzącego z recyklingu (rPVC). Takie bardziej ekologiczne karty stopniowo, w miarę wyczerpywania zapasów „starych” kart poszczególnych rodzajów, zastępują karty wyprodukowane ze standardowego tworzywa PVC. W portfelach klientów PKO BP znajduje się 10 mln kart płatniczych wydanych przez bank – jest to około 50 ton plastiku. Obecnie wszystkie karty produkowane dla banku są w swojej plastikowej części wykonywane z rPVC lub z tworzywa Ocean Plastic. W przypadku rPVC w miejsce standardowego tworzywa sztucznego PVC stosowanego do produkcji kart płatniczych, używane jest PVC z odzysku (rPVC).

Źródło: ISBnews