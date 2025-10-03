Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 29 września-3 października.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Ranking operatorów ładowania: GreenWay Polska miał 21% udziałów w polskim rynku ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (DC) pod względem liczby punktów ładowania na koniec I półrocza 2025 r. Wyprzedzał sieci Lidl Polska (18,9% udziałów), Powerdot (16,4%) i Orlen Charge (9,3%), poinformowała ISBnews firma F5A New Mobility Research and Consulting. GreenWay Polska był liderem zarówno rynku stacji ładowania DC (o mocy minimum 50 kW), jak i urządzeń wolnego ładowania AC, w przypadku których dysponował udziałem na poziomie 14,2% i wyprzedzał sieci Orlen Charge (13,1%), Elocity (8,9%) oraz Eleport (7,4%).

Rynek infrastruktury ładowania: Polski rynek operatorów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych będzie się konsolidował, a GreenWay Polska może być zainteresowany kolejnymi przejęciami, poinformował ISBnews prezes Maciej Gajewski. „Nie jest tak, że w Europie funkcjonują paneuropejscy operatorzy, którzy są wszędzie mocni. My realizujemy strategię lokalnych liderów, co oznacza, że chcemy dopasowywać się do oczekiwań klientów na poszczególnych rynkach lokalnych, które często znacząco różnią się od siebie. Specyfika tych rynków, gdzie najbardziej obiecujące lokalizacje zostały już rozdysponowane, powoduje, że nie jest łatwo na nie wejść nowym graczom, szczególnie chcącym budować swoją sieć od zera” – ocenił Gajewski w rozmowie z ISBnews podczas Kongresu Nowej Mobilności 2025 w Katowicach.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Licznik elektromobilności: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 82% r/r do 51 152 pojazdów w okresie styczeń-sierpień 2025 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 80,04% do 25 614 szt., a hybryd plug-in o 84,03% do 25 538 szt.

SPÓŁKI OZE

ML System: Odnotował 30,51 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2025 r. wobec 2,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Głównej przyczyny straty spółka upatruje w niedoborze kapitału obrotowego.

GreenWay Polska: Finalizuje upgrade swojej sieci stacji ładowania i liczy, że jeszcze przed końcem roku uruchomi w Polsce ponad 200 z 280 punktów ładowania, głównie o mocy 400 kW, które powstały w tym roku. Spółka ma nadzieję, że w 2026 roku skala rozbudowy sieci będzie porównywalna do tegorocznej, poinformował ISBnews prezes Maciej Gajewski.

Polska Grupa Biogazowa: Fundusz inwestycyjny HitecVision sfinalizował nabycie 50% udziałów w Polskiej Grupie Biogazowej (PGB) od TotalEnergies. Na skutek tej transakcji PGB funkcjonuje obecnie jako spółka joint venture w równych częściach kontrolowana przez TotalEnergies i HitecVision, podała PGB.

OX2: Grzegorz Butrym objął stanowisko dyrektora ds. sprzedaży i kontraktacji energii w OX2. Spółka działająca jako niezależny producent energii oraz deweloper OZE, rozwija ofertę terminowych umów na zakup energii elektrycznej (PPA) w Polsce.

ScreenCharge: Planuje co najmniej podwojenie swojej sieci ładowarek do samochodów elektrycznych wyposażonych w ekrany reklamowe, do ponad 160 punktów ładowania oraz ponad 100 ekranów w 2026 roku, poinformował ISBnews prezes Marcin Matyjaszczyk.

Fortum: Sfinalizował przejęcie Orange Energia. W ramach długoterminowej współpracy pomiędzy firmami, oferta Fortum będzie dostępna we wszystkich salonach Orange Polska co najmniej do końca 2028 roku. Przejęcie wpisuje się w strategię Fortum, koncentrującą się na dostarczaniu czystej i niezawodnej energii, wspieraniu dekarbonizacji oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla klientów.

NWESTYCJE OZE

Tauron: Poziom local content przy budowie farmy wiatrowej Miejska Górka o mocy ponad 190 MW – drugiej największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce – na pewno przekroczy 70%, a być może będzie jeszcze wyższy, poinformował ISBnews prezes Tauron Zielona Energia Ireneusz Sawicki. Local content oznacza udział polskich przedsiębiorców w całym łańcuchu dostaw i realizacji inwestycji.

R.Power: Uruchomił swój pierwszy operacyjny system magazynowania energii w Polsce w miejscowości Nehrybka w pobliżu Przemyśla, podała spółka. Jest to pierwsza hybrydowa instalacja firmy, łącząca farmę fotowoltaiczną z magazynem energii.

Źródło: ISBnews