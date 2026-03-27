Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności z okresu 23-27 marca.

RYNEK OZE

Bank Pekao: Zaktualizował swój Sustainable Finance Framework (Ramowe Zasady Zrównoważonego Finansowania), czyli dokument określający, na jakie kategorie projektów zrównoważonych trafią środki z obligacji wyemitowanych przez bank, podało Pekao. Najważniejsze zmiany w planie obejmują możliwość emisji tzw. blue instruments. Zgodnie z dokumentem wpływy z tych instrumentów mają być przeznaczane wyłącznie na finansowanie lub refinansowanie „niebieskiej gospodarki” (blue economy), dotyczącej morza i wód.

MKiŚ: W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad Krajową strategią adaptacji do zmian klimatu wraz z planem działań adaptacyjnych. Dokument będzie dotyczyć perspektywy do 2040 r. Będzie zawierał część analityczną (m.in. ocenę ryzyka klimatycznego) oraz część strategiczną skupiającą się na priorytetowych i najbardziej wrażliwych sektorach – np. gospodarce wodnej, rolnictwie, planowaniu przestrzennym. Plan działań adaptacyjnych będzie aktualizowany co 4 lata. Określi on m.in. listę działań potrzebnych w danym sektorze, instytucje odpowiedzialne za dane działanie oraz instytucje współpracujące, a także przewidywany koszt i źródło finansowania.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

PEVO Index: W Polsce zarejestrowano 1853 nowe osobowe samochody całkowicie elektryczne (BEV) w lutym br. (wzrost o 11% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w lutym br. wyniósł 3,9%.

PSNM: Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) obchodzi 10. jubileusz powstania. W 2016 r. rozwój zrównoważonego transportu wydawał się bardzo odległą perspektywą. Flota „elektryków” w Polsce nie przekraczała 500 pojazdów, zaś sieć infrastruktury ładowania składała się z zaledwie ok. 300 publicznie dostępnych punktów. Dziś flota samochodów elektrycznych w Polsce liczy prawie 140 tys. szt., a liczba punktów ładowania przekroczyła 12 tys. Przez dekadę struktura członkowska PSNM zwiększyła się do niemal 300 podmiotów i instytucji, dzięki czemu PSNM jest dziś największą organizacją branżową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Arval: Baterie do samochodów elektrycznych zachowują wyraźnie dłuższą żywotność i większą pojemność, niż powszechnie sądzi większość kierowców, wynika z badania przeprowadzonego przez Arval. Dane zebrane przez firmę wskazują, że po przejechaniu 70 000 km akumulator ma średnio 93% pojemności, a po przejechaniu 160 000 km, lub po 6 latach użytkowania, wciąż pozostaje ona powyżej 90%. Wnioski firmy Arval oparte są na analizie łącznie 30 000 certyfikatów stanu technicznego (SoH) akumulatorów pojazdów elektrycznych przeprowadzonej w latach 2023-2025 r. Pojazdy nowej generacji cechują się jeszcze większą efektywnością – ich SoH jest o 2-3 pkt proc. wyższy w porównaniu do starszych modeli.

Elocity: Samochód elektryczny jest dziś wykorzystywany zarówno w codziennych obowiązkach, jak i w dłuższych podróżach. Co trzeci kierowca co najmniej raz w miesiącu pokonuje elektrykiem trasę powyżej 300 kilometrów, a ponad połowa wykorzystuje e-auto podczas wyjazdów weekendowych i urlopowych, wynika z badania przeprowadzonego przez Elocity wśród ponad 1330 użytkowników aplikacji do ładowania. Większość kierowców (53% respondentów) zwykle ładuje samochód w domu, a 34% deklaruje, że najczęściej korzysta z publicznych stacji ładowania. W tym drugim przypadku dominują szybkie ładowarki (DC). Wybiera je 54% badanych. czasu. Wybór ładowarki

nie jest jednak przypadkowy. Ankietowani mogli wskazać kilka najważniejszych kryteriów i okazuje się, że zanim podjadą pod stację, sprawdzają przede wszystkim: cenę (81%), lokalizację (69%) oraz moc stacji (41%).

BYD: Rozpoczyna współpracę z brytyjskim aktorem Danielem Craigiem, który został twarzą nowej kampanii marki Denza – motoryzacyjnej marki premium chińskiego koncernu, skoncentrowanej na nowoczesnych technologiach. Kampania towarzyszy globalnej ekspansji marki zaplanowanej na 2026 rok.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

PEVO Index: W Polsce funkcjonowało 12 311 ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na koniec lutego 2026 r., w tym 6516 AC oraz 5795 DC, wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto.

SPÓŁKI OZE

Polska Grupa Biogazowa: Zakłada czterokrotny wzrost wolumenu produkcji, do 2 TWh ekwiwalentu energii z metanu w 2030 roku, z obecnych 0,5 TWh, zapowiedziała spółka. W tym roku planuje uruchomienie kolejnych kilku biogazowni.

Qair Polska: Zakłada, że będzie miał 1000 MW mocy z OZE – operacyjnych lub na etapie budowy – do końca 2028 roku, poinformował CEO Remigiusz Nowakowski.

Columbus Energy: Podjął decyzję o uruchomieniu procedury natychmiastowego zwrotu do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) pobranych zaliczek w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. podała spółka. Zwroty dotyczą przypadków, w których umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy beneficjentem a WFOŚiGW zostały rozwiązane lub wypowiedziane.

Grupa Mosty: Spółka Mosty Magazyny Energii z Grupy Mosty, działająca m.in. w branży energetyki odnawialnej, zadebiutowała na rynku ASO Catalyst z obligacjami serii A o łącznej wartości 100 mln zł, podała spółka.

UOKiK: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył łącznie 7,03 mln zł kar na dwie spółki z branży OZE oraz 387 tys. zł na osoby zarządzające, podał Urząd. Polska Energia Grupa Kapitałowa w nieuczciwy sposób pozyskiwała klientów, a Energia dla Pokoleń zawierała w umowach niedozwolone klauzule. Wątpliwości wzbudziły także wzorce umów stosowane przez spółkę Nasz Prąd, podano.

Dino: Standardowym elementem wyposażenia nowo otwieranych marketów Dino są instalacje fotowoltaiczne, które zapewniają firmie czystą energię elektryczną. Na koniec 2025 r. posiadało je 2856 sklepów, co stanowiło 94% całej sieci Dino. Łączna moc instalacji OZE należących do Grupy Dino wyniosła blisko 117 MW. Dino Polska uzyskała w 2025 r. 101,5 GWh energii ze słońca, o 17,2% więcej niż w 2024 r.

Otovo: Większość prosumentów zauważa, że po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych rachunki za energię spadają. Międzynarodowa firma Otovo przeprowadziła w marcu badanie wśród swoich polskich klientów. 88,2% respondentów zauważyło, że typowy roczny rachunek za

prąd spadł przeciętnie z ok. 3 700 zł do ok. 1 500 zł – czyli o ponad połowę. Jednocześnie 89,7% badanych deklaruje, że poleciłoby instalację innym: w tym 60,3% „zdecydowanie tak”, a 29,4% „raczej tak”, mimo zmian w systemie rozliczeń i wzrostu cen energii.

INWESTYCJE OZE

Qair Polska: Pozyskał 350 mln zł finansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), z przeznaczeniem na budowę trzech projektów OZE o łącznej mocy 203 MW, podała spółka.

Tauron Polska Energia: Uruchomił farmę wiatrową Nowa Brzeźnica o mocy 19,6 MW, zrealizowaną przez spółkę Tauron Zielona Energia, podała spółka. To szesnasta farma wiatrowa w portfolio grupy.

Virya Energy: Rozpoczęła realizację farmy fotowoltaicznej Żabice o docelowej mocy 135 MW, podała spółka. Zakończenie budowy w gminie Chocianów (woj. dolnośląskie) planowane jest na drugą połowę 2027 roku.

Crist Offshore: Zainaugurował etap produkcji morskiej stacji elektroenergetycznej dla projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind. Jest to również potwierdzenie przejścia do właściwej fazy realizacji projektu po uzyskaniu przez Ocean Winds ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID) oraz wydaniu tzw. Notice to Proceed (NTP). Stacja będzie ważyła około 2000 ton i zostanie wyposażona we wszystkie kluczowe systemy elektryczne niezbędne do funkcjonowania farmy wiatrowej.

Baltica 2: Zakończyła się kampania przewiertów sterowanych morze–ląd (HDD) dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 – wspólnej inwestycji PGE i Ørsted. Dzięki zastosowaniu tej zaawansowanej technologii możliwe będzie bezwykopowe przeprowadzenie kabli eksportowych pod linią brzegową i połączenie morskiej części farmy z lądową infrastrukturą sieciową – bez naruszania plaży i wydm.

Baltic Power: Urząd Dozoru Technicznego (UDT) wydał już ponad pół tysiąca decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń, które będą pracowały na potrzeby morskiej farmy wiatrowej Baltic Power – projektu Grupy Orlen i Northland Power, pierwszego tego typu obiektu energetycznego w Polsce. Wykonywanie dozoru na morskich turbinach wiatrowych jest rozszerzeniem i kontynuacją wypracowanych wcześniej rozwiązań na turbinach lądowych z uwzględnieniem różnych warunków środowiskowych.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Polska Grupa Biogazowa: Podpisała z Hekla Energy umowę na sprzedaż 100% energii wyprodukowanej przez biogazownie spółki w latach 2026-2027. Wolumen energii objętej umową przekroczy 200 GWh w pierwszym roku jej obowiązywania i będzie rósł wraz z oddawaniem nowych instalacji.

Elemental Battery Metals: Spółka zGrupy Elemental, podpisał zKomisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu Polvolt w Zawierciu z programu Innovation Fund wwysokości 150,69 mln euro, podała spółka. BZK Energy zamierza pod koniec 2027 roku uruchomić innowacyjną biometanownię w południowo-zachodniej Polsce, podała spółka. W tej części Europy będzie to pierwszy hermetycznie zamknięty, bezodpadowy i samowystarczalny obieg produkcyjny biometanu, biogennego CO2 i płynnego nawozu (pofermentu). Inwestycja otrzymała wsparcie z unijnego Funduszu Innowacyjnego w wysokości blisko 8 mln euro.

Onde: Zawarło ze spółką celową należącą do grupy inwestora z branży OZE z Europy Zachodniej umowę o wartości ok. 41,3 mln zł netto na wykonanie w formule BoP prac projektowych (projekty wykonawcze), budowlanych i elektroenergetycznych, z wyłączeniem dostaw technologii magazynowej dla magazynu energii elektrycznej, podała spółka. Umowa przewiduje prawo opcji dla inwestora na prace dodatkowe o łącznej wartości ok. 12 mln zł netto, czyli potencjalna maksymalna wartość umowy wynosi ok. 53,3 mln zł netto.

R.Power: Dwie spółki zależne R.Power zawarły umowy PPA z wiodącą europejską grupą energetyczną o ratingu inwestycyjnym na lata 2027-2030. Szacunkowy wolumen energii elektrycznej, który ma zostać rozliczony w okresie obowiązywania umów, wynosi do 289 GWh.

Źródło: ISBnews