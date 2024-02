Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 29 stycznia – 2 lutego.

RYNEK OZE

Pomoc dla branż energochłonnych: Od 1 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia. Będą mogły z niego skorzystać wszystkie firmy z sektorów: wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. To drugi nabór z programu przewidzianego na 2023 r. Jego budżet to 1 mld zł.

Energooszczędne mieszkania: Od 1 lutego 2024 r. samorządy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda złotych, a środki pochodzą z KPO, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dofinansowane zostanie tworzenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (mieszkania komunalne), mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego (TBS-y i SIM-y). Na przedsięwzięcia te przewidziano ponad 510,5 mln zł.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Rozwój e-mobilności: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) opublikowało „Białą Księgę Nowej Mobilności”, podało PSPA. Dokument stanowi kompleksowy plan rozwoju nowej mobilności w Polsce i obejmuje ponad 120 postulatów zmian regulacyjnych i systemowych, których wprowadzenie doprowadzi do zniesienia głównych barier hamujących elektryfikację polskiego transportu. W projekt zaangażowało się ponad 250 partnerów, w tym 10 kancelarii prawnych i firm doradczych.

E-auta: Liczba ofert używanych samochodów elektrycznych na polskim rynku wyniosła 9 676 sztuk w 2023 roku, czyli o 124% więcej niż rok wcześniej (4 316 samochodów), wynika z raportu Barometr AAA Auto opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

E-auta: Udział samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) na polskim rynku nowych pojazdów osobowych może wynieść ok. 7-8% w 2024 r., w porównaniu do 3,6% w roku 2023, wynika z prognoz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Vestas: Wmurowano kamień węgielny pod wartą 430 mln zł inwestycję firmy Vestas, dzięki której w Szczecinie powstanie 300 miejsc pracy, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). W uroczystości wzięli udział wiceminister Ignacy Niemczycki oraz Fryderyk X, król Danii.

Ciech: Ciech Soda Polska chce zmodernizować kocioł węglowy w fabryce w Inowrocławiu i uruchomiła postepowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy modernizacji kotła, która pozwoli na opalanie go w 100% paliwem biomasowym, podała spółka. Zgodnie z bazowym harmonogramem, spółka zakłada uruchomienie kotła po konwersji na koniec 2026 roku.

Photon Energy: David Forth objął stanowisko CFO Photon Energy od 1 lutego, podała spółka. Forth będzie raportował bezpośrednio do rady dyrektorów Photon Energy Group, podano także.

Supreme Energy: Planuje debiut na rynku NewConnect w II poł. 2024 roku, z docelowym zamiarem przejścia na rynek główny GPW w Warszawie, podała spółka. Procesy te poprzedzi pierwsza oferta publiczna spółki (IPO).

MOL: MOL nie spieszy się z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych, poinformował CEO MOL Polska Richard Austen.Według niego, w całej Grupie MOL funkcjonuje obecnie ok. 200 ładowarek, a firma chce zwiększyć tę liczbę do 500. Część z nich na pewno powstanie w Polsce, ale trudno powiedzieć ile dokładnie. Zapewnił, że spółka na pewno będzie gotowa do budowy ładowarek na polskim rynku, kiedy będzie to racjonalne biznesowo.

Elocity: System Elocity obsługiwał 1 642 stacje ładowania (tj. prawie 3 000 punktów), w tym 911 stacji ogólnodostępnych, widocznych w aplikacji oraz 731 stacji prywatnych, widocznych tylko dla upoważnionych użytkowników (np. pracowników firm), na koniec 2023 roku. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do końca 2022 roku, przy czym liczba stacji ogólnodostępnych wzrosła o 524, a stacji prywatnych o 329. Łącznie w ramach 240 000 sesji ładowania dostarczono klientom 4,1 GWh energii. Na koniec 2023 r. z aplikacji Elocity korzystało 34 921 kierowców, wobec 16 191 rok wcześniej.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

PGE: PGE Baltica – spółka z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – podpisała umowę z Geoquip Marine na przeprowadzenie wstępnej kampanii geotechnicznej dna morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, podało PGE.

PGE: PGE Energia Odnawialna – spółka z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – uruchomiła farmę fotowoltaiczną Augustynka o mocy 25 MW PV na terenie powiatu siemiatyckiego, podało PGE.

RWE: Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II, należącej do RWE, podała spółka. Decyzja obejmuje budowę lądowej stacji elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą techniczną, traktami światłowodowymi oraz przyłączem do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Stacja powstanie na terenie gminy Redzikowo (dawniej gmina Słupsk). Wydana decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest prawomocna i ostateczna.

PGE: Umowy o dofinansowanie projektów w skali Grupy PGE wyniosły łącznie blisko 1,6 mld zł w latach 2020-2023, podała spółka. W ostatnich czterech latach wykorzystanie przez PGE środków z programów pomocowych wzrosło ponad trzykrotnie.

Better Energy: Przyłączyło do sieci swoją najnowszą inwestycję – piątą wielkoskalową farmę fotowoltaiczną o mocy 28 MW w Krapkowicach (woj. opolskie), swoją pierwszą instalację na południu Polski, podała spółka. Dzięki temu całkowita moc przyłączonych do sieci farm fotowoltaicznych Better Energy w naszym kraju wzrosła do 236 MW.

Photon Energy: Photon New Energy Alfa – węgierska spółka zależna Photon Energy – zawarła 20-letnią umowę typu on-site PPA (Power Purchase Agreement) z Forvia Clarion Hungary, z grupy Forvia, w ramach której Photon Energy zaprojektuje, wybuduje i będzie utrzymywał na terenie klienta elektrownię fotowoltaiczną o mocy 630 kWp, która ma wygenerować 13,5 GWh energii elektrycznej w ciągu 20-letniego okresu, podała spółka.

R.Power: BNP Paribas podpisał z R. Power umowę kredytu obejmującą zabezpieczenie finansowania w formule project finance dla budowy portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 32,7 MWp, podała spółka. Wartość finansowania to 106 mln zł.

R.Power: Spółka z Grupy zawarła z niezależnym podmiotem trzecim (jako kupującym) umowy sprzedaży 100% udziałów dziewięciu polskich spółek projektowych, w tym dwie umowy warunkowe. Transakcja obejmuje projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy szczytowej 69 MW. Transakcja jest zgodna z długoterminowymi celami spółki zakładającymi częściową rotację aktywów.

Photon Energy: Photon Energy Engineering Romania S.R.L., rumuńska spółka z grupy Photon Energy zajmująca się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych (usługi EPC), zakończyła budowę i przyłączyła do sieci swoją 10. elektrownię fotowoltaiczną na rynku rumuńskim. Moc nowej instalacji PV wynosi 3,8 MWp.

GreenWay/Ekoen: GreenWay Polska rozpoczął współpracę z operatorem hubów ładowania Ekoen. W jej wyniku kierowcy zarejestrowani w sieci publicznej GreenWay mogą korzystać z usług ładowania w wielostanowiskowych hubach Ekoen. Dzięki roamingowi krajowemu GreenWay, klienci abonamentowi tego operatora zapłacą za te usługi tyle samo, co w rodzimej sieci. Obecnie na sieć Ekoen składa się 8 lokalizacji, w tym 4 wielostanowiskowe huby ultraszybkiego ładowania (dwa w Warszawie, w Zielonej Górze i Nadarzynie).

Amica: Wprowadza kogenerację do swojego procesu produkcyjnego, kładąc nacisk na redukcję wpływu na środowisko oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o 5 076,59 Mg rocznie, co stanowi znaczący krok w kierunku ograniczania śladu węglowego. Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni, stanowi pierwszy krok Amica w kierunku fizycznego ograniczenia emisji CO2. Przez zdobycie doświadczenia w tej dziedzinie, firma planuje teraz rozszerzyć swoje działania, podejmując się realizacji projektu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy prawie 2 MW.

PGE: Od 5 lutego 2024 roku PGE Polska Grupa Energetyczna otwiera Lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty”. Mieści się on w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Będzie on miejscem publicznie dostępnym dla społeczności lokalnej, gdzie będzie można uzyskać informacje dotyczące zarówno elektrowni szczytowo – pompowych, jak i projektu budowy Magazynu Zielonej Energii „Młoty”. Jest to kolejny element działań informacyjnych Grupy PGE skierowanych do mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka przybliżających szczegóły tej inwestycji.

