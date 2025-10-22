Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wyniósł 9% we wrześniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„We wrześniu 2025 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 8,8% wyższa niż przed rokiem. Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży 'ogółem’ zwiększył się z 8,9% do 9%. W większości kategorii towarów zaobserwowano wzrost udziału, podczas gdy w grupach o znaczącym udziale sprzedaży przez Internet nastąpił spadek udziału: 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (z 24,6% przed rokiem do 20,6%), 'tekstylia, odzież, obuwie’ (odpowiednio z 24,3% do 23,6%) oraz 'meble, rtv, agd’ (z 18,7% do 18,2%)” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews