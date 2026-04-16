Udział samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w rynku nowych aut osobowych w Polsce wzrośnie do 12,2% w 2028 r. i 24,5% w 2030 r., w porównaniu do 7,2% odnotowanych w ubiegłym roku, wynika ze scenariusza rozwojowego w raporcie „Polish EV Outlook 2026”, opublikowanego przez F5A oraz Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM).

Prognoza na lata 2028 i 2030 w 11. edycji raportu jest odpowiednio o 3,2 pkt proc. i 1,1 pkt proc. niższa niż w ubiegłorocznej wersji, co wynika głównie z zakładanego złagodzenia celów emisyjnych Unii Europejskiej i zmiany sposobu ich realizacji w latach 2030-2032.

Scenariusz rozwojowy „Polish EV Outlook” zakłada również, że park osobowych i dostawczych pojazdów elektrycznych wzrośnie ze 121,26 tys. sztuk w 2025 r. do 317,06 tys. sztuk w 2028 roku i 602,03 tys. sztuk w 2030 r.

Park elektrycznych pojazdów ciężarowych ma wzrosnąć z 406 sztuk (2025 r.) do 2649 sztuk (2028 r.) i 7440 (2030 r.), a sieć ogólnodostępnych punktów ładowania (AC + DC) – z 11 762 na koniec ub.r. do 29 624 w 2028 r. i 49 842 w 2030 r.

„Po rekordowym roku 2025, gdy zarejestrowano ponad 43 tys. samochodów elektrycznych i oddano do użytku ponad 3 tys. punktów ładowania, rynek wchodzi w okres dużych zmian i niepewności. Jeden z kluczowych powodów to oczywiście zakończenie dopłat do zakupu osobowych i dostawczych BEV, które były dostępne w Polsce (z krótką przerwą) niemal 4 lata. Duże zmiany czekają nas również na poziomie regulacyjnym: Komisja Europejska postuluje złagodzenie celów wynikających z rozporządzenia 2019/631, w tym celu wyznaczonego na rok 2035: z obecnie planowanego obniżenia emisji o 100% do 90%” – powiedział członek zarządu PSNM Aleksander Rajch, cytowany w komunikacie.

PSNM zwraca uwagę, że niepewność rynkową pogłębiają również takie czynniki jak np. ograniczony popytu na usługi ładowania, wynikający z wciąż niewielkiej (ok. 137 tys. pojazdów) floty samochodów elektrycznych. Operatorzy, którzy w ubiegłych latach realizowali ambitne, warte setki milionów złotych inwestycje wciąż czekają, aż ich biznes zacznie się bilansować. Pod znakiem zapytania stoi również tempo rozwoju zeroemisyjnego transportu ciężkiego. Poważnym znakiem ostrzegawczym może być tu niskie tempo zainteresowania aktualnym programem wsparcia nabywców elektrycznych ciężarówek, gdzie łączna liczba złożonych do tej pory wniosków nie przekracza kilkudziesięciu.

„W 'Polish EV Outlook’ oszacowaliśmy m.in. jak na polski rynek osobowych i dostawczych samochodów elektrycznych może wpłynąć złagodzenie celów emisyjnych Unii Europejskiej i zmiana sposobu ich realizacji w latach 2030-2032. W praktyce, nowelizacja rozporządzenia (UE) 2019/631 doprowadzi do wycofania aktualnie planowanego końca rejestracji pojazdów z silnikami spalinowymi od 2035 r. Uwzględnienie tej zmiany poskutkowało znacznym obniżeniem prognozowanych wolumenów rejestracji względem poprzedniej edycji 'Polish EV Outlook’. Liczba rejestracji BEV kategorii M1 w 2035 r. w scenariuszach bazowym i rozwojowym będzie odpowiednio o 19% i o 14% niższa. Mimo to kurs na elektromobilność w Unii Europejskiej zostanie utrzymany. Szacujemy, że w 2030 r. z polskich salonów wyjedzie nawet ponad 140 tys. nowych, osobowych 'elektryków’, a ich udział rynkowy zbliży się do 25%” – dodał dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

„W ostatnim czasie odnotowaliśmy istotny wzrost BEV przypadających na jeden punkt ładowania: z 9,6 w 2024 r. do 11,2 w roku 2025. Dobra wiadomość jest taka, że równocześnie bardzo wyraźnie zwiększyła się łączna moc szybkiej infrastruktury DC: z niecałych 190 tys. kW do ponad 300 tys. kW. To wzrost o 60% r/r. Z naszego raportu wynika również, że liderami wśród operatorów stacji ładowania, biorąc pod uwagę rozwój infrastruktury wzdłuż sieci TEN-T są GreenWay Polska (udział 37%), Orlen oraz Tesla. Natomiast do najpopularniejszych producentów stacji DC instalowanych przy polskich drogach należą Ekoenergetyka, Delta oraz Alpitronic” – wskazał z kolei dyrektor operacyjny F5A Albert Kania.

Źródło: ISBnews