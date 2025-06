Blisko 65% wolumenu energii dla klientów biznesowych Taurona co roku sprzedawane jest z wykorzystaniem różnych rozwiązań giełdowych, podał Tauron. Firmy coraz chętniej wykorzystują elastyczne sposoby kontraktacji energii.

„Coraz większa liczba firm poszukuje elastycznych sposobów kontraktowania energii. Nasi klienci biznesowi chętnie korzystają z nowych modeli zakupu energii, które umożliwiają szybszą reakcję na zmieniające się warunki rynkowe oraz skuteczniejszą optymalizację kosztów. Rozwiązania, takie jak umowy indeksowane czy umowy typu PPA, cieszą się rosnącym zainteresowaniem firm, ponieważ pozwalają lepiej dopasować warunki zakupu energii do realnych potrzeb operacyjnych. Dzięki rozwijaniu naszych narzędzi cyfrowych oraz ścisłej współpracy z klientami wspieramy przedsiębiorstwa w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych, dostosowanych do ich indywidualnych strategii zarządzania energią” – powiedział wiceprezes Tauron Sprzedaż Krzysztof Czajka, cytowany w komunikacie.

Wolumen energii zakontraktowanej w produktach giełdowych Taurona od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Produkty oparte na rozwiązaniach giełdowych umożliwiają swobodne podejmowanie decyzji dotyczących zakupu energii elektrycznej w określonym czasie i wolumenie. Rozliczenia są tu regulowane według cen, ustalanych na podstawie indeksów Towarowej Giełdy Energii.

Klient może skorzystać z wielu mechanizmów rozliczania zakupionej energii. Od rozwiązań, w których samodzielnie podejmie decyzję o momencie zakupu, do takich, w których angażowanie klienta nie jest wymagane. Duża liczba dostępnych algorytmów i ich różnorodność pozwalają dopasować ofertę do potrzeb firmy zarówno pod względem stopnia zaangażowania w proces ustalania ceny, okresu kontraktu, poziomu ryzyka, jak i ilości zużywanej energii, podkreślono.

Dodatkowo, w ramach oferty, firma może zabezpieczyć się przed niespodziewanym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej, dzięki ustaleniu w umowie ceny maksymalnej.

Coraz popularniejszym sposobem zakupu energii zielonej są też kontrakty PPA (Power Purchase Agreement). Są to długoterminowe kontrakty zawierane bezpośrednio pomiędzy producentem energii odnawialnej (np. farmą wiatrową lub słoneczną) a odbiorcą końcowym, czyli firmą zainteresowaną zakupem zielonej energii. PPA pozwalają na ustalenie stałej ceny za energię na cały okres trwania umowy, co znacząco ogranicza ryzyko finansowe i ułatwia zarządzanie budżetem energetycznym przedsiębiorstwa. Stała cena energii w ramach PPA daje firmom większą pewność co do kosztów produkcji, co jest szczególnie istotne w branżach energochłonnych.

Nowe modele kontraktacji energii Tauron usprawnia poprzez cyfrowe narzędzia obsługi. Przedsiębiorcy korzystający z produktów giełdowych mogą w szybki i łatwy sposób zarządzać swoimi giełdowymi kontraktami dzięki cyfrowej Platformie Obsługi Produktów Taurona (POPT). Obserwując trendy cenowe na rynku hurtowym, mogą reagować i składać zgłoszenia zakupu, nie tracąc czasu na skomplikowane i czasochłonne procedury.

Tauron Sprzedaż zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej klientom indywidualnym i biznesowym. Spółka oferuje miedzy innymi energię pochodzącą z własnych źródeł odnawialnych oraz usługi i nowoczesne technologie w zakresie fotowoltaiki, magazynowania energii, ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews