Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w II kw. br. spadł do 36,2% z 43,4% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6,7% z 7,3% w I kw.

„Zmniejszyła się skłonność przedsiębiorstw do podnoszenia wynagrodzeń i to mimo nieznacznego nasilenia presji płacowej: udział podmiotów deklarujących wzrost wynagrodzeń w II kw. br. wyraźnie się obniżył, także wśród firm odczuwających presję na wzrost płac ze strony pracowników. Towarzyszył temu spadek skali planowanych podwyżek wynagrodzeń” – czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

W świetle wyników SM NBP wyraźnie spadł udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w II kw. br. (do 36,2% z 43,4%). Pozostawał on jednak na poziomie istotnie wyższym od 10-letniej mediany (28,8%).

„Spadek ten dotyczył wszystkich analizowanych klas wielkości firm oraz sektorów. Udział podmiotów planujących wzrost wynagrodzeń najsilniej obniżył się w grupie dużych podmiotów24 (o 12 pkt proc.), a w przekroju branżowym – w gospodarce wodnej (o 25,9 pkt proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 10,8 pkt proc.) i górnictwie (o 8 pkt proc.). Najczęściej firmy prognozowały podniesienie płac w transporcie (39,7%)” – wymieniono w raporcie.

„Spadła też przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac. Obniżyła się ona do 6,7% z 7,3% w I kw., a jej wartość medianowa – do 5% z 7%. W grupie firm prognozujących podniesienie wynagrodzeń 22% planuje wzrost wynagrodzeń o mniej niż 5%, 71% firm – o 5-10%, a jedynie 7% – o ponad 10%” – czytamy dalej.

Odsetek respondentów przewidujących zwiększenie wynagrodzeń w ciągu najbliższych 12 miesięcy utrzymał się na poziomie zbliżonym do notowanego przed kwartałem, tj. bliskim długookresowej mediany (66,9%). Obniżyła się natomiast średnia wysokość oraz mediana planowanej podwyżki (odpowiednio do 7,5% z 8,2% oraz do 6% z 8%).

„Dane ankietowe wskazują na nieznaczny wzrost presji płacowej w SPN w I kw. br. Zwiększył się bowiem nieco udział firm, w których naciski na wzrost wynagrodzeń nasiliły się w stosunku do poprzedniego kwartału (o 2 pkt. proc. do 22%), a wzrost ten był notowany we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw i w niemal wszystkich analizowanych branżach (poza budownictwem)20. Nieznacznie wyższy niż przed kwartałem był także udział przedsiębiorstw informujących o występowaniu presji płacowej (72% wobec 71% w IV kw. 2023 r.). Wskaźnik ten wzrósł wśród najmniejszych podmiotów (o 2,9 pkt proc.) i średnich firm (o 1 pkt proc.). Lekko obniżył się natomiast w grupie dużych przedsiębiorstw (o 0,3 pkt. proc.). Niższe niż w poprzednim kwartale było jednak jego zróżnicowanie branżowe – zgodnie z deklaracjami ankietowanych firm presja płacowa wzrosła w większości analizowanych sektorów (poza przetwórstwem przemysłowym i gospodarką wodną)” – napisano też w raporcie.

W świetle wyników SM NBP wyraźnie spadła jednak skuteczność nacisków płacowych, podkreślił bank centralny. Wśród respondentów zgłaszających jej występowanie istotnie zmniejszył się bowiem udział podmiotów planujących podwyżki wynagrodzeń w nadchodzącym kwartale (do 43,4% z 52,7% w I kw. br.). Zmniejszył się też – choć pozostał wysoki na tle danych historycznych – odsetek podmiotów sygnalizujących problem rosnących kosztów pracy (do 7,2% z 9,6% w I kw. i przy 10-letniej medianie wynoszącej 2,5%).

Źródło: ISBnews