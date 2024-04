Udział przedsiębiorstw prognozujących spadek cen producenta wzrósł o 1,5 pkt proc. do 5,4% s.a., czemu towarzyszył spadek udziału firm prognozujących wzrost cen – o 1,2 pkt proc. do 54,5% s.a., podał Narodowy Bank Polski.

„Ankietowane w SM NBP przedsiębiorstwa wskazują na dalszy spadek skali planowanych w II kw. 2024 r. podwyżek cen własnych. Prognozy cen obniżyły się w większości analizowanych obszarów działalności gospodarczej, a ich spadek był związany z wolniejszym – w opinii ankietowanych podmiotów – wzrostem jednostkowych kosztów produkcji” –

Ankietowane w SM NBP przedsiębiorstwa wskazują na dalsze słabnięcie presji cenowej w I kw. 2024 r. Wzrósł bowiem udział firm obniżających ceny oferowanych produktów (o 1,5 pkt. proc. do 9,4% s.a.) przy stabilizacji odsetka firm podnoszących te ceny (24,3% s.a.). Wskaźnik presji cenowej kształtuje się obecnie na poziomie zbliżonym do wieloletniej średniej (14,4 pkt wobec średniej równej 14 pkt), wskazał bank centralny.

„Prognozy przedsiębiorstw wskazują na dalszy spadek presji cenowej w zakresie cen producenta w II kw. 2024 r. Wzrósł bowiem udział podmiotów prognozujących spadek tych cen (o 1,5 pkt proc. do 5,4% s.a.), czemu towarzyszył spadek udziału firm prognozujących wzrost cen (o 1,2 pkt. proc. do 54,5% s.a.). Niższa niż w poprzednim badaniu była także przeciętna skala prognozowanego wzrostu cen (o 0,6 pkt proc., s.a.), choć nadal kształtowała się powyżej wieloletniej średniej (o 1,2 pkt proc.). Prognozy cen oferowanych produktów na II kw. 2024 r. obniżyły się w większości analizowanych obszarów działalności gospodarczej; w szczególności w przemyśle, transporcie i w usługach skierowanych do biznesu” – czytamy dalej w raporcie.

Spadek oczekiwanej skali wzrostu cen producenta jest związany z wolniejszym – w opinii ankietowanych podmiotów – wzrostem jednostkowych kosztów produkcji.

„Obniżył się bowiem odsetek firm oczekujących wzrostu tych kosztów (do 66% z 68% w poprzednim kwartale), w tym w szczególności podmiotów, które spodziewały się ich znacznego wzrostu (do 17% z 23% w poprzednim kwartale). Przyczynił się do tego zarówno dalszy spadek oczekiwanej dynamiki cen zaopatrzenia (o 0,5 pkt proc. kw/kw s.a.), jak i prognozowanej przez firmy skali wzrostu wynagrodzeń” – napisano w materiale.

W grupie przedsiębiorstw, które odczuły spadek rentowności (tj. w przypadku połowy próby) niemal co dziesiąte nie zamierza wprowadzać żadnych kroków zaradczych. Natomiast wśród firm reagujących na spadek zysków najwięcej, bo ok. 35% podmiotów, ma zamiar optymalizować koszty; głównie poprzez mniej radykalne zmiany, np. o charakterze organizacyjnym. Na podwyższenie cen w reakcji na spadek rentowności zdecyduje się zaś 10% podmiotów. Z kolei co czwarta firma deklaruje wykorzystanie szerszej gamy działań dostosowawczych. Jednocześnie respondenci doświadczający spadku rentowności bardzo rzadko planują głębsze zmiany technologiczne. Takie rozwiązania przewiduje obecnie jedynie 2% tych respondentów16. Niewielkie zainteresowanie takimi działaniami firmy uzasadniały podwyższoną niepewnością oraz relatywnie wysokimi kosztami finansowania, podał także NBP.

Źródło: ISBnews