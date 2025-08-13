Udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych, udzielonych przez PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny, osiągnął poziom 78,6% w I poł. 2025 r., podał bank.

„W I półroczu 2025 roku udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych (udzielonych przez PKO Bank Polski S.A. i PKO Bank Hipoteczny S.A.) osiągnął poziom 78,6%, a ich łączny udział w portfelu złotowych kredytów hipotecznych na 30 czerwca 2025 roku wzrósł do 42,4% (w porównaniu z 38,3% na koniec 2024 roku)” – czytamy w raporcie kwartalnym.

PKO BP utrzymał pozycję lidera sprzedaży kredytów mieszkaniowych osobom fizycznym z 29,6 % udziałem w rynku ze sprzedażą na poziomie 13 mld zł w I półroczu 2025 r., podano także.

W II kw. 2025 r. nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 7 mld zł wobec 5,8 mld zł kwartał wcześniej i 4,7 mld zł rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

Kredyty mieszkaniowe (detaliczne) w walucie lokalnej miały wartość 121 mld zł w czerwcu br. wobec 118,2 mld zł kwartał wcześniej i 110,1 mld zł rok wcześniej, podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews