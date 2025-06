Udział ogłoszeń o pracę wymagających umiejętności posługiwania się AI wzrósł do 2,5% w 2024 r., co jest największym udziałem od 2018 r., podało PwC. Zapotrzebowanie na umiejętności związane ze sztuczną inteligencją wzrosło na przestrzeni wszystkich sektorów; AI przyczynia się również do większej ilości ofert pracy, a nie spadku jak wcześniej się obawiano.

„Udział ogłoszeń o pracę wymagających umiejętności związanych z narzędziami AI wzrósł do 2,5% w 2024 r., co jest największym udziałem od 2018 r. Liczba ogłoszeń wyniosła 52 tys., co jest spadkiem z maksimum osiągniętego w 2022 r. wynoszącego 56 tys. Wzrost w 2024 r. stanowi powrót do tendencji wzrostowej, która wcześniej utrzymywała się od 2018 do 2021 r.” – czytamy w badaniu PwC „2025 Global AI Jobs Barometer”.

Zapotrzebowanie na umiejętności związane ze sztuczną inteligencją wzrosło na przestrzeni wszystkich sektorów. Największy wzrost dotknął sektorów usług ICT do 9,6% w 2024 r. z 2% w 2018 r. oraz usług profesjonalnych do 4% w 2024 r. z 0,7% w 2018 r.

„Stanowiska z dużą stycznością z narzędziami sztucznej inteligencji zanotowały średni wzrost liczby stanowisk o 235% w latach 2019-2024. Natomiast, stanowiska z mniejszą stycznością z narzędziami AI zanotowały średni wzrost na poziomie 76% od 2019 r. Największy wzrost zaobserwowano wśród specjalistów z sektora ICT” – czytamy dalej.

Jak wskazał partner PwC Polska, lider zespołu Analytics & AI Jakub Borowiec, „na przestrzeni najbliższych lat światowe rynki zmienią się istotnie, napędzane m.in. sztuczną inteligencją.

„Zarówno pracownicy, jak i firmy nie mogą pozwolić sobie na pozostanie w tyle, dlatego należy inwestować, szkolić i wdrażać” – powiedział Borowiec, cytowany w materiale.

Kluczowym jest, aby rozróżnić prace wspomagane przez AI i w pełni zautomatyzowane, podkreślono.

„Dane pokazują, że prace wspomagane przez sztuczną inteligencję notują średnio wyższy odsetek wzrostu ogłoszeń o pracę, na poziomie 195%, niż prace w pełni zautomatyzowane – 18%. Wyjątkami są sektory usług ICT, przemysł i budowlany, gdzie ogłoszenia o pracę związane z automatyzacją przewyższają te związane ze wspomaganiem przez sztuczną inteligencję” – czytamy dalej.

Z globalnego badania wynika, że pracownicy zapoznani z narzędziami AI zarabiają średnio 56% więcej niż ich współpracownicy bez tych umiejętności w 2024 r. Sektory z największą stycznością z narzędziami sztucznej inteligencji zanotowały w 2024 r. trzykrotnie większy wzrost przychodów na pracownika niż sektory z najmniejszą stycznością, podano także.

„Rynek pracy w Polsce wyraźnie się zmienia. Praca w przemyśle stopniowo ustępuje na rzecz usług profesjonalnych, za którymi niedaleko są technologie informacyjne i komunikacyjne. W każdym z tych sektorów mamy do czynienia w coraz większym stopniu z implementacją sztucznej inteligencji. Wraz z biegiem czasu niewątpliwie doprowadzi to do dalszych przetasowań na polskim rynku pracy. Nie doprowadzi to do spadku liczby ogłoszeń o pracę. Zmusi to raczej polskich pracowników do nabycia nowych kompetencji technologicznych, jeśli dotychczas im się to nie udało” – powiedziała partnerka PwC Polska, liderka zespołu People & Organisation, Katarzyna Komorowska.

Źródło: ISBnews