Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał zalecenia nakazujące operatorom mobilnym zaprzestanie świadczenia dostępu do wybranych usług i treści oferowanych w internecie w modelu „zero rating”, polegającym na stosowaniu zerowej ceny za ruch danych związany z określoną aplikacją lub klasą aplikacji i niewliczanie tych danych do limitów obowiązujących w usłudze dostępu do internetu, podał Urząd.

„Prezes UKE wydał zalecenia nakazujące operatorom mobilnym zaprzestanie świadczenia dostępu do wybranych usług i treści oferowanych w internecie w modelu 'zero rating’, uznanym przez TSUE za dyskryminujący i sprzeczny z ideą otwartego internetu. Dostawcy usług do internetu powinni traktować wszystkie transmisje danych tak samo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też na wykorzystywane urządzenia końcowe – głosi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 listopada 2015 roku (2015/2120)” – czytamy we wpisie na blogu Urzędu.

Na tej podstawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał trzy wyroki (w sprawie C-34/20, pkt 17; C-5/20, pkt 14 oraz C-854/19, pkt 15) w trybie prejudycjalnym (a więc na wniosek sądów powszechnych o to, jak stosować przepisy rozporządzenia), oceniające pod tym kątem praktyki handlowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych polegające na oferowaniu abonentom usług i treści z tzw. stawką zerową (zero rating), a zatem stosowanie zerowej ceny za ruch danych internetowych związany z określoną aplikacją lub klasą aplikacji, a dane nie są wliczane do żadnego limitu danych obowiązującego w usłudze dostępu do internetu.

„Mając na uwadze takie otoczenie i regulacje prawne prezes UKE podjął decyzję o przeanalizowaniu sytuacji rynkowej w tym zakresie. W II półroczu 2023 r. przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez największych operatorów mobilnych świadczących usługi dostępu do internetu, przepisu art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia. Kontroli zostały poddane oferty największych polskich dostawców usług dostępu do internetu:

T-Mobile Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Polkomtel Sp. z o.o.

P4 Spółka z o.o.

Canal+ Polska S.A.

Polsat Cyfrowy S.A.

Premium Mobile sp. z o.o.

Kontrola Prezesa UKE potwierdziła, że wszyscy kontrolowani operatorzy sprzedają dostęp do wybranych usług i treści w modelu 'zero rating’. Model ten występuje, gdy dostawca usług internetowych stosuje zerową cenę za ruch danych związany z określoną aplikacją lub klasą aplikacji, a dane nie są wliczane do żadnego limitu danych obowiązującego w usłudze dostępu do internetu” – czytamy dalej.

Jeżeli, dla przykładu, w ramach usługi dostępu do internetu operator nie pobiera od użytkownika opłat za dane wykorzystywane np. do strumieniowego przesyłania muzyki w ramach konkretnej aplikacji, lub wszystkich aplikacji do tego przeznaczonych, to dostawca stosuje w przypadku tych aplikacji właśnie model „zero rating”. Innymi słowy, usługa w modelu „zero rating” polega na takim skonfigurowaniu usługi dostępu do internetu przez operatora, że korzystanie z wybranych przez niego treści, usług lub aplikacji nie powoduje zaliczania wygenerowanego transferu danych do limitu, przyznanego użytkownikowi końcowemu w okresie rozliczeniowym. Dodatkowo, po wykorzystaniu przyznanego w ramach umowy całego limitu danych, klienci mogą dalej korzystać z tych aplikacji z pełną prędkością internetu.

„Istnieją różne warianty usług z dostępem w modelu 'zero rating’, niemniej jednak ich istota sprowadza się do handlowego preferencyjnego traktowania przez dostawcę usług internetowych określonej kategorii ruchu w sieci.

Model ten jest stosowany w przypadku usług dostępu do:

* platform socialmediowych,

* komunikatorów internetowych,

* platform streamingu wideo,

* platform streamingu muzyki,

* platform usług bankowych,

* platform oferujących ebooki i prasę elektroniczną,

* platform obsługi abonentów danego operatora (usługi customer care),

* platform gier online,

* platform nawigacji i map,

* platform e-commerce” – wymieniono na blogu.

Źródło: ISBnews