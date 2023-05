Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) podtrzymał, że udostępni częstotliwości pasma 5G dla sieci prywatnych w wakacje, poinformował rzecznik urzędu Witold Tomaszewski. Podtrzymał również tegoroczne rozstrzygnięcie aukcji dla pasma C.

„W wakacje udostępnimy częstotliwości 3,8-4,2 GHz dla sieci prywatnych w technologii 5G. Częstotliwości są puste, pozostają pewne kwestie definicyjne i prawne, ale w zasadzie to kwestia najbliższych tygodni, by je przygotować” – powiedział Tomaszewski podczas debaty 5G – A Platform for Industrial Innovation to Drive the Polish Economy” organizowanej przez Ambasadę Szwecji i Związek Cyfrowa Polska.

Dodał, że Polska jest wśród pionierów w przyznawaniu tego pasma w Europie i dzięki temu ma szansę być wśród unijnych liderów 5G dla przemysłu. W kwestii pasma C, dla którego urząd realizuje postępowanie aukcyjne, skomentował, że rozstrzygnięcia nastąpią w tym roku.

Na początku kwietnia UKE rozpoczął podał, że drugie postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości w paśmie 3480-3800 MHz, które potrwają do 12 maja 2023. Cena wywoławcza każdego pasma to 450 mln zł, podano w dokumentacji przetargowej.

Źródło: ISBnews