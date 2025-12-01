Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), po przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu, zdecydował o powierzeniu Poczcie Polskiej statusu operatora wyznaczonego, tj. świadczenia usług powszechnych, czyli doręczania przesyłek listowych i paczek na terenie całego kraju – zarówno tradycyjnych, jak i w ramach e-Doręczeń, przez okres 10 lat, tj. w latach 2026-2035 , podała spółka.

„Decyzja szefa UKE oznacza, że Poczta Polska będzie na zlecenie państwa realizować:

– usługi powszechne, o których mowa w art. 45 ust. 1 Prawa pocztowego, obejmujące sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2 kg i w różnych wymiarach, przesyłek dla ociemniałych, paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 kg, a także nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 kg;

– usługi e-Doręczeń – czyli rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r.

– usługi hybrydowej PUH, polegającej na przesyłaniu przesyłek pocztowych drogą elektroniczną, a następnie drukowaniu ich i doręczaniu w formie papierowej osobom, które nie mogą lub nie chcą korzystać z e-Doręczeń” – czytamy w komunikacie.

Poczta Polska była operatorem wyznaczonym również w latach 2016-2025.

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

Źródło: ISBnews