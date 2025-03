Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił wyniki aukcji na siedem rezerwacji częstotliwości z pasm poniżej 1 GHz. Rezerwacje uzyskały spółki: T-Mobile Polska, Orange Polska, Polkomtel i P4 (Play).

W wyniku dokonanej przez komisję aukcyjną oceny ofert, ustalono siedem odrębnych list podmiotów wyłonionych (poniżej – pierwsze miejsca na poszczególnych listach):

Blok A (Rezerwacja A) – T-Mobile Polska

Blok B (Rezerwacja B) – Orange Polska

Blok C (Rezerwacja C) – Orange Polska

Blok D (Rezerwacja D) – Polkomtel

Blok E (Rezerwacja E) – P4

Blok F (Rezerwacja F) – P4

Blok G (Rezerwacja G) – T-Mobile Polska

„Zgodnie z art. 118c ust. 4 PT po ogłoszeniu wyników aukcji prezes UKE niezwłocznie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości. Stosownie do zapisów art. 118c ust. 3 PT oraz pkt. 1.2.5. dokumentacji aukcyjnej rezerwacje częstotliwości zostaną dokonane po przeprowadzeniu jednego postępowania rezerwacyjnego wszczętego po zakończeniu aukcji. Po przeprowadzeniu postępowania rezerwacyjnego wydane zostaną odrębne decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości” – czytamy w komunikacie.

Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości do 31 maja 2040 r.

Rezerwacja A, Rezerwacja B, Rezerwacja C, Rezerwacja D, Rezerwacja E i Rezerwacja F przeznaczone są do wykorzystywania w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej. Rezerwacja G przeznaczona jest do wykorzystywania w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej, podał też Urząd.

8 listopada 2024 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie postępowania aukcyjnego łącznie 7 bloków (6 bloków 5 Mhz na 700 Mhz i jeden 5 Mhz na 800 Mhz) dla technologii 5G z ceną wywoławczą na poziomie 356 mln zł za pojedynczą rezerwację. Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji była następująca: Orange Polska, P4 (Play), T-Mobile Polska i Polkomtel (z Grupy Polsat Plus).

Źródło: ISBnews