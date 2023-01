Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wydawała zezwoleń na działalność ukraińskiego Universal Banku – używającego marki „Monobank”, nie otrzymała wniosków o takie zezwolenia, ani nie prowadzi postępowań w tej sprawie, poinformowała Komisja w reakcji na doniesienia prasowe o wejściu ukraińskiego banku na polski rynek.

„Komisja Nadzoru Finansowego dotychczas nie wydawała wymienionych zezwoleń dla Universal Banku, nie otrzymała wniosków o udzielenie takich zezwoleń ani też nie prowadzi postępowań w przedmiocie ich udzielenia” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla Komisja, komunikat został wydany „w związku z mogącymi wprowadzać w błąd informacjami medialnymi dotyczącymi 'wejścia na polski rynek bankowy’ podmiotu używającego marki 'Monobank’ i mającego używać na rynku polskim marki 'Stereo’, a będącego bankiem z siedzibą w Ukrainie działającym pod nazwą Universal Bank”.

KNF przypomina, że w świetle przepisów polskiego prawa bankowego, Universal Bank jest bankiem zagranicznym, tj. bankiem mającym siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jedyną dopuszczalną prawnie formą bezpośredniego prowadzenia przez tego typu bank działalności bankowej na terytorium RP jest forma oddziału banku zagranicznego. Inną możliwością jest utworzenie banku krajowego w formie zależnej spółki akcyjnej. W obu przypadkach wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń KNF.

„Niektóre ze wspomnianych na wstępie informacji medialnych mogą sugerować, że planowana działalność wykorzystywać będzie stosowany w praktyce rynkowej, zwłaszcza przez tzw. banki internetowe, model BAAS (Banking as a Service), polegający na świadczeniu usług we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank posiadający stosowną licencję bankową i uprawnienie do prowadzenia działalności w danej jurysdykcji, z wykorzystaniem jednak oznaczeń marketingowych, marki czy znaków usługowych należących do innego podmiotu” – czytamy również w komunikacie.

„Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że w przypadku stosowania tego typu modeli na rynku polskim, podmioty faktycznie świadczące usługi dochowywać będą najwyższych standardów w zakresie doboru kontrahentów oraz jakości i prawidłowości świadczonych usług w ramach takich modeli, a stosowane przekazy reklamowe, marketingowe oraz inne formy komunikacji z uczestnikami rynku finansowego, w tym zwłaszcza z klientami, zapewniać będą prawidłową identyfikację podmiotu faktycznie świadczącego usługi i nie będą wprowadzać w błąd co do tej okoliczności” – czytamy również.

Monobank, największy internetowy bank na Ukrainie poinformował w tym tygodniu o przygotowaniach do uruchomienia w Polsce serwisu bankowego stereo. Start nowej aplikacji jest zapowiadany jeszcze na I kw. 2023 r.

Źródło: ISBnews