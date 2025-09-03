PKO Bank Polski (PKO BP) i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) zawarły umowę o współpracy strategicznej, która otwiera drogę do „docelowo łącznie kilku mld zł” finansowania, które umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych, realizację nowych kontraktów oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt wojskowy oferowany polskiej armii, podał bank. PKO BP zaoferuje kompleksowe wsparcie finansowe dla PGZ i spółek zależnych.

„To krok milowy we wzmacnianiu potencjału krajowych firm z Grupy PGZ w produkcji nowoczesnego sprzętu wojskowego – a tym samym w budowaniu bezpieczeństwa narodowego Polski. Obserwujemy bezprecedensowy rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Dlatego po raz pierwszy w takiej skali polski sektor banków komercyjnych – reprezentowanych przez PKO Bank Polski – i sektor zbrojeniowy łączą siły, tworząc wspólną platformę rozwoju i inwestycji. PKO Bank Polski nie tylko zapewnia kompleksowe instrumenty finansowe – jesteśmy partnerem strategicznym, współtworzącym fundamenty krajowej odporności. Wspieramy PGZ w zarządzaniu płynnością, finansowaniu kontraktów zbrojeniowych w kraju i za granicą, obsłudze transakcji handlowych oraz inwestycjach zwiększających moce produkcyjne i rozwój nowych technologii” – powiedział prezes banku Szymon Midera, cytowany w komunikacie.

„Celem naszej współpracy jest umożliwienie PGZ zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz uruchomienie nowych inwestycji infrastrukturalnych i technologicznych, które wzmocnią suwerenność obronną kraju. Tylko w 2024 r. wartość zamówień w PGZ osiągnęła blisko 20 mld zł – do ich realizacji potrzebne są elastyczne, długoterminowe rozwiązania finansowe” – podkreśla PGZ.

Współpraca PKO Banku Polskiego i PGZ wpisuje się w cele polityki bezpieczeństwa państwa, które przewidują wzrost wydatków obronnych do ponad 4% PKB w nadchodzących latach – obecnie to najwyższy poziom wśród państw NATO. Prognozy wskazują, że wydatki na modernizację i rozwój sił zbrojnych w Polsce mogą przekroczyć 1,2 bln zł do 2035 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews