Konsorcjum w składzie Unibep oraz SBB Energy zawarło umowę na realizację źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe dla PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie. Wynagrodzenie konsorcjum w zakresie umowy wykonawczej i umowy serwisowej wynosi łącznie ok. 885,7 mln zł netto, z czego udział Unibepu stanowi kwota ok. 589,7 mln zł netto (ok. 351,1 mln zł netto za realizację zakresu podstawowego w części wykonawczej i serwisowej łącznie oraz 238,6 mln zł netto za realizację zakresu opcjonalnego).

To największa umowa w historii segmentu budownictwa energetycznego Unibep, podkreślono.

„Inwestycja polega na wykonaniu projektu oraz robót budowlano-montażowych, których celem jest realizacja elektrociepłowni gazowej opartej na agregatach kogeneracyjnych. Są to zespoły urządzeń wytwórczych wraz z instalacjami przysilnikowymi, które obejmują gazowy silnik spalinowy ze sprężarką powietrza i generatorem. Całość uzupełniają instalacje doprowadzenia paliwa, wyprowadzenia mocy oraz wyprowadzenia spalin. Ponadto, inwestycja obejmuje instalacje i wymienniki służące do odzysku oraz rozpraszania ciepła, a także wszelką niezbędną armaturę i systemy opomiarowania. Po wykonaniu instalacji przewidziane jest świadczenie prac serwisowych, mających na celu zapewnienie prawidłowego działania silników gazowych oraz osiąganie przez nie gwarantowanych parametrów technicznych” – powiedziała dyrektor działu ofertowania budownictwa energetycznego Unibep Anna Michalska, cytowana w komunikacie.

„Unibep konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji portfela zamówień, w tym rozwoju segmentu budownictwa energetycznego spółki. Umowa z PGE na budowę źródła kogeneracyjnego w Krakowie jest obecnie naszym największym kontraktem w energetyce, ale nie jedynym. Równolegle, między innymi, prowadzimy podobny kontrakt – to jest budowę układu kogeneracyjnego na terenie elektrociepłowni w Elblągu” – dodała członek zarządu, dyrektor techniczny i rozwoju spółki Ewelina Karp-Kręglicka.

Budownictwo energetyczne jest najmłodszym segmentem budowlanym w strukturach Unibep, funkcjonującym od końca 2021 roku. Od tego czasu spółka z Bielska Podlaskiego aktywnie angażuje się w transformację polskiej energetyki w kierunku gospodarki zero- i niskoemisyjnej. Działania tego segmentu koncentrują się na założeniach zielonej gospodarki, obejmującej m.in. instalacje kogeneracyjne, kotłownie gazowe oraz ciepłownicze systemy rozproszone. Spółka realizuje również projekty związane z przekształcaniem i modernizacją istniejących systemów opalanych węglem w kierunku układów niskoemisyjnych, przypomniano.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews