Unibep zawarł umowę z Orlen Termika, której przedmiotem jest budowa na terenie elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie kompletnej, nowej kotłowni biomasowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi, wyposażonej m.in. w trzy jednakowe zespoły kotłowe o mocy nie większej niż 14,9 MWt każdy oraz ich włączenie do istniejącej infrastruktury elektrociepłowni Pruszków, podała spółka. Wynagrodzenie Unibepu wynosi ok. 255,4 mln zł brutto (ok. 207,6 mln zł netto). Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na IV kw. 2027 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews