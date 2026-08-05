Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Unibepem umowę na zaprojektowanie i budowę ok. 16-kilometrowej obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 za blisko 408 mln zł, podała Dyrekcja. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

„Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca opracuje dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (tj. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID). Po jej uzyskaniu rozpocznie budowę, a na całość ma 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (w roboty budowlane nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Koniec inwestycji planujemy na III kwartał 2030 r.” – czytamy w komunikacie.

Droga będzie miała jedną jezdnię, po jednym pasie w obu kierunkach i dodatkowy pas do wyprzedzania występujący naprzemiennie w obu kierunkach (tzw. układ pasów 2+1). Obwodnica z siecią dróg publicznych będzie połączona poprzez ronda turbinowe. Nawierzchnia zostanie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews