Unibep podpisał umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże”, podała spółka. Wartość umowy to ok. 95,6 mln zł brutto (ok. 77,7 mln zł netto).

Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce, mającym silną pozycję jako realizator osiedli mieszkaniowych i obiektów kubaturowych oraz pracującym w segmencie energetyczno-przemysłowym. Od lat spółka posiada w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynek i niemiecki i do krajów skandynawskich), działa w infrastrukturze (buduje drogi oraz mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie) głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Spółka – poprzez Unidevelopment – prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Unibep jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews