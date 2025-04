Unibep zawarł umowę o wartości ok. 127,7 mln zł netto (ok. 157 mln zł brutto) z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych dla zadania: 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubienniki – granica województwa”. Termin zakończenia robót ustalony został na 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (liczonych od 15 grudnia do 15 marca).

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews