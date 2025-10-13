Unihouse, spółka zależna Unibepu, pozyskał zamówienie na wykonanie w technologii modułowej 8 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, w których znajdzie się 160 lokali mieszkalnych, podał Unibep. Wynagrodzenie Unihouse z tytułu realizacji wynosi ok. 35,7 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 152,6 mln zł netto. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na II kw. 2027 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews