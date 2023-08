Unimot rozpoczął prace nad nową strategią grupy na lata 2024-2028 i chce je sfinalizować do końca obecnego roku, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski.

„Zakładaliśmy wcześniej, że w połowie roku pokażemy strategię dla nowo przejętych aktywów logistycznych, ale w toku prac okazało się, że jeszcze przed końcem 2023 roku powinniśmy być w stanie wypracować nową strategię całej Grupy Unimot na lata 2024-2028, a część terminalowa będzie po prostu częścią tej dużej strategii” – powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Zapewnił jednocześnie, że na podstawie pierwszych miesięcy funkcjonowania w grupie aktywów logistycznych przejętych wraz ze spółką Lotos Terminale, Unimot podtrzymuje swoje wcześniejsze deklaracje, że te aktywa będą przynosić grupie 70-100 mln zł dodatkowego wyniku EBITDA rocznie.

„Jeszcze niedawno liczyliśmy na to, że w 2024 roku to będzie nawet większa kwota, ale trudniejsze otoczenie sprawia, że te 70-100 mln zł to będzie dobry wynik. Nie widzę jednak zagrożenia dla jego realizacji w przyszłym roku” – dodał prezes.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 13,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

Źródło: ISBnews