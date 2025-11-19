Unimot, ze względu na uszczelnienie sankcji na dostawy rosyjskiego gazu płynnego LPG z początkiem przyszłego roku, zakłada w nim zdecydowaną poprawę wyników w tym segmencie, poinformował wiceprezes ds. finansowych Filip Kuropatwa.

„Rynek LPG jest w tym roku pod dużą presją, co zaskoczyło nas negatywnie, ze względu na wyjątek w sankcjach na dostawy z Rosji w postaci n-butanu, co sprawia, że tańszy produkt rosyjski cały czas jest dostępny na rynku. Doszczelnienie sankcji na LPG z początkiem 2026 roku sprawia, że z większym optymizmem patrzymy na to, co będzie w przyszłym roku. Spodziewamy się, że wynik w tym segmencie zdecydowanie poprawimy” – powiedział Kuropatwa w komentarzu wideo do wyników za III kwartał 2025 r. na platformie Strefa Inwestorów.

Po 8 miesiącach 2025 r. zużycie LPG na polskim rynku spadło o 6,8%, w porównaniu do spadku zużycia oleju napędowego o 0,9% oraz wzrostu zużycia benzyn o 6,4%.

„Mamy nadzieję, że rynek LPG w 2026 roku będzie wyglądał tak, jak spodziewaliśmy się, że będzie wyglądał już w tym roku. Sankcje na benzyny i diesla z Rosji działają dobrze, więc nie ma powodu, żeby nie działały także na rynku gazu płynnego” – dodał Kuropatwa.

Jak ocenił, także w obszarze tradycyjnych paliw wiele czynników „zjadło w tym roku dużą część marży” i nie jest to naturalna sytuacja rynkowa.

„Dlatego w tym obszarze również jest potencjał na poprawę sytuacji w przyszłym roku” – podsumował.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

