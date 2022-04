Grupa Unimot uruchomiła program flotowy na zarządzanych przez grupę stacjach Avia, podała spółka. Unimot zaoferował klientom biznesowym i instytucjonalnym dwa rodzaje kart flotowych – przedpłaconą i kredytową.

„Jako wieloletni gracz na rynku paliwowym w Polsce, znamy doskonale preferencje krajowych klientów i wiemy, że atutem naszej karty flotowej są bardzo atrakcyjne rabaty, które możemy zaoferować, w związku z tym, że jesteśmy największym niezależnym importerem paliw w Polsce. Jestem także przekonany, że dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami, w przyszłości polskie stacje Avia zarządzane przez Unimot będą mogły obsługiwać zagranicznych klientów, a polscy przedsiębiorcy będą mogli bezgotówkowo rozliczać się na stacjach Avia za granicą” – powiedział dyrektor zarządzający siecią Avia w Polsce i w Ukrainie w Grupie Unimot Robert Nowek, cytowany w komunikacie.

W pierwszym etapie rozwoju karty flotowej Avia Card w Polsce klienci biznesowi otrzymają możliwość zamówienia karty z limitem kupieckim oraz karty przedpłaconej. Same karty będą mogły zostać spersonalizowane lub wydane w wariancie na okaziciela. Każda transakcja będzie musiała zostać potwierdzona PIN-em. W kolejnych etapach rozwoju przewidywana jest także wirtualizacja karty Avia Card, czyli zamiana tradycyjnej, fizycznej karty plastikowej na kartę wirtualną, podpiętą do aplikacji mobilnej. Grupa Unimot będzie także intensywnie rozwijać dział floty Avia Card, dzięki czemu każdemu klientowi z limitem kredytowym przydzielony zostanie opiekun, do którego będzie mógł zwrócić się o pomoc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wynika z materiału.

„Zdajemy sobie sprawę, że rynek kart flotowych w Polsce jest dobrze rozwinięty. Jesteśmy przekonani, że nasze indywidualne podejście do partnerów biznesowych i wyjątkowa elastyczność zapewnią nam sukces w rozwoju karty Avia Card” – dodał Nowek.

Oferta Avia Card skierowana jest do przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji, jednostek budżetowych (np. gmin), a także osób prowadzących gospodarstwo rolne, podsumowano.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

Źródło: ISBnews