Unimot jest optymistycznie nastawiony do wzrostu zużycia paliw w III i IV kwartale tego roku, a także do biznesu bitumenowego, natomiast największym wyzwaniem pozostaje rynek LPG, który ma szansę się odbudować dopiero w 2026 roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Filip Kuropatwa.

„Jesteśmy optymistycznie nastawieni co do konsumpcji paliw w III i IV kwartale, patrzymy też dobrze na bitumeny, dla których zwykle II półrocze jest lepsze sezonowo, zwiększamy wolumen i udziały w rynku” – powiedział Kuropatwa w komentarzu wideo do wyników za I półrocze 2025 r.

Przyznał jednocześnie, że zdecydowanie największym wyzwaniem w II półroczu jest segment LPG.

„W II półroczu spodziewamy się w LPG gorszych wyników niż w I półroczu. Szczególnie, że pewne umowy terminalowe też będą nam generowały koszty związane z niewykonaniem wolumenu, bo ten wolumen dostosowujemy do optymalnego zakończenia tego roku. Jesteśmy bardziej optymistyczni na 2026 rok, bo to nowe rozdanie w kontraktach. Te wyniki w 2026 roku już powinny być lepsze. Jednak ten obszar na pewno sprawia nam najwięcej problemów, jeśli chodzi o ten rok” – dodał wiceprezes.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews