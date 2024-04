Liczba stacji Avia powinna wzrosnąć do 150 na koniec 2024 roku, a w perspektywie obowiązywania strategii, czyli do końca 2028 roku, będzie wynosiła około 250 placówek, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

„W nowej strategii przestajemy przykładać wagę do liczby stacji Avia, a skupiamy się na ich jakości. Ale nie znaczy to, że nie zakładamy kontynuacji rozwoju sieci Avia. Oceniam, że jesteśmy w stanie powiększać sieć o maksymalnie 25-30 nowych stacji rocznie. To oznacza, że liczba stacji Avia powinna wzrosnąć do 150 na koniec obecnego roku, a do końca roku 2028 spodziewam się ok. 250 stacji, nie licząc potencjalnych możliwości powiększenia sieci za pośrednictwem akwizycji” – powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.

W 2023 r. wolumen sprzedaży paliw na stacjach Avia wyniósł 301 tys. m3, co stanowiło ok. 15% łącznego wolumenu paliw w grupie (1,98 mln m3), a plan na 2024 rok przewiduje ok. 350 tys. m3.

„Przewidujemy także do 10 stacji Avia Truck, przeznaczonych dla ruchu flotowego, zlokalizowanych w pobliżu dróg szybkiego ruchu, głównie na zachodzie i południu kraju” – dodał Sikorski.

Według niego, pierwsza tego rodzaju stacja powinna ruszyć na przełomie II i III kwartału tego roku.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 12,91 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2023 r.

Źródło: ISBnews