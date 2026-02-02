Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że spółka Orange Polska jednostronnie zmieniła warunki umów i bezprawnie pobierała opłaty za utrzymanie telefonu na kartę w przypadku braku aktywności abonenta, i nałożył na spółkę ponad 34 mln zł kary, podał Urząd.

„Spółka Orange Polska jednostronnie zmieniła warunki umów i bezprawnie pobierała opłaty za utrzymanie telefonu na kartę w przypadku braku aktywności abonenta, np. doładowania konta. Prezes UOKiK wydał decyzje dotyczące naruszania zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Kary nałożone na Orange Polska to ponad 34 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Prawo do informacji to jedno z podstawowych uprawnień konsumenta. Jednak klienci Orange Polska, którzy korzystali z telefonów na kartę, czyli usługi w modelu przedpłaconym, zostali go pozbawieni. Proste zasady tzw. pre-paidów – czyli swoboda korzystania z usług i brak ryzyka niespodziewanych rachunków – były fikcją dla klientów spółki, stwierdzono w informacji.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews