Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania przeciwko Black Red White, Żabce Polska (sklepy Żabka Nano) oraz Peek & Cloppenburg w sprawie sposobu informowania o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką, podał Urząd. Ta obowiązkowa informacja na etykiecie cenowej wynika z ustawy wdrażającej przepisy unijnej dyrektywy Omnibus. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10% obrotu.

„Prawo do informacji to podstawowe prawo konsumenta. Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile, a gdy produkt jest przeceniony – obowiązkiem sklepu jest podanie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką. Analiza UOKiK wykazuje, że nie zawsze tak się dzieje. Nieprawidłowe oznaczanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego korzystny” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Inspekcja Handlowa zweryfikowała m.in. 454 etykiety cenowe oraz informacje na plakatach, banerach, ulotkach sieci salonów meblowych Black Red White. Nieprawidłowości dotyczyły braku informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką, a także wprowadzania w błąd co do korzyści cenowej, jaką konsument może uzyskać, kupując dany produkt.

„Inspekcja Handlowa skontrolowała również 240 wywieszek cenowych w sklepach odzieżowych Peek & Cloppenburg. Wnioski były jednoznaczne: konsument nie był informowany o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zgodnie z prawem na wywieszce produktu w obniżonej cenie musi się pojawić jego aktualna cena oraz ta, która była najniższą w okresie 30 dni przed obniżką. Obie ceny powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający ich porównanie” – czytamy dalej.

Brak informacji o najniższej cenie w okresie 30 dni przed obniżką dotyczy też bezobsługowych sklepów Żabka Nano. W materiałach reklamowych opracowanych przez Żabka Polska i dotyczących oferty w sklepach Żabka Nano obok zdjęcia produktu pojawia się w czerwonym kółku cena promocyjna napisana większą czcionką, poniżej cena wyższa przekreślona z gwiazdką. Gwiazdka odsyła do sporządzonego drobną czcionką tekstu w dolnej części reklamy, który przykładowo informuje, że przekreślona cena „jest najniższą maksymalną z cen obowiązujących 30 dni przed promocją. Najniższe ceny w poszczególnych sklepach są podane na cenówkach przy towarach”, napisał Urząd.

Dodał, że Żabka Polska w materiałach reklamowych dotyczących oferty w sklepach Żabka Nano nie publikuje więc wymaganej prawem najniższej ceny, która obowiązywała w okresie 30 dni przez obniżką, ale odnosi ją do parametru „najniższej maksymalnej z cen”, a konsumentów odsyła do sklepów. Z informacji przekazanych przez przedsiębiorcę wynika, że dochodzi do rozbieżności między najniższą ceną z 30 dni na wywieszce w sklepie a „najniższą z maksymalnych cen” w materiałach reklamowych: cena w reklamie bywała wyższa lub niższa od widniejącej na półce.

Do komunikatu Urzędu odniósł się podczas dzisiejszej konferencji prasowej nt. wyników finansowych Grupy Żabka prezes Tomasz Suchański.

„Dostaliśmy pismo z UOKiK dosłownie przed chwilą i nasze służby weryfikują to pismo, ale mogę powiedzieć, że deklarujemy pełną gotowość do współpracy z UOKiK, co robimy zawsze. To, co mogę powiedzieć, to że Omnibus to nie jest coś nowego […], więc jesteśmy pewni, że wszystko było zgodnie z prawem i tak pracujemy, ale wyjaśnimy sprawę i wrócimy z odpowiedziami do UOKiK” – powiedział Suchański.

