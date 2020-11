Sześć spółek ukaranych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za finansowanie budowy Nord Stream 2 bez wymaganej zgody prezesa UOKiK złożyło odwołanie od decyzji, podał Urząd.

„1/2 Sześć spółek ukaranych za finansowanie budowy #NordStream2 bez wymaganej zgody prezesa UOKiK złożyło odwołanie od decyzji. 2/2 Odwołanie od decyzji prezesa Urzędu jest przekazywane do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem UOKiK. Zgodnie z przepisami, prezes Urzędu przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy” – czytamy na profilu UOKiK na Twitterze.

Na początku października br. UOKiK nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł na pięć pozostałych spółek uczestniczących w budowie rurociągu Nord Stream 2 (NS2). Na mocy decyzji podmioty mają obowiązek rozwiązać umowy zawarte na finansowanie gazociągu.

Urząd uznał wówczas, że spółki finansujące gazociąg działały umyślnie, dlatego zostały ukarane maksymalnymi sankcjami finansowymi wynoszącymi w każdym przypadku 10% rocznego obrotu:

Gazprom – 29 075 726 808 zł,

Engie Energy – 55 513 793 zł,

Uniper – 29 913 407 zł,

OMV – 87 748 906 zł,

Shell – 30 220 135 zł,

Wintershall – 30 785 804 zł.

Ponadto UOKiK nakazał stronom rozwiązanie umów zawartych, by finansować NS2, co ma pozwolić na przywrócenie stanu konkurencji sprzed dokonania koncentracji. Jak informowano w październiku, spółki miały 30 dni od otrzymania decyzji na rozwiązanie kontraktów, zaś w przypadku zaskarżenia decyzji do sądu od jej uprawomocnienia.

W 2015 r. do UOKiK wpłynął wniosek sześciu spółek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2. W 2016 r. Urząd wydał zastrzeżenia do koncentracji, w których uznał, że planowana transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji i przedstawił zastrzeżenia. Przedsiębiorcy wycofali wniosek, co w praktyce oznaczało zakaz połączenia. Tymczasem niedługo potem pojawiły się informacje, że niedoszli uczestnicy transakcji podpisali umowę na finansowanie gazociągu. W związku z tym wszczęto postępowanie przeciw Gazpromowi i jego pięciu kontrahentom o dokonanie transakcji bez zgody prezesa UOKiK. W trakcie trwania postępowania UOKiK kilkakrotnie zwracał się o dokumenty istotne dla sprawy do wszystkich sześciu podmiotów. Dwa z nich: Gazprom oraz Engie Energy odmówiły udzielenia informacji ważnych dla prowadzonego postępowania, za co zostały ukarane łącznie karą 385 mln zł.

Źródło: ISBnews