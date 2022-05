Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) złoży apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w sprawie koncentracji Agora-Eurozet, podał Urząd.

Wyrok sądu dotyczy decyzji ze stycznia 2021 r., w której prezes UOKiK zakazał koncentracji polegającej na przejęciu spółki Eurozet przez Agorę. W jego ocenie, działalność przedsiębiorców i ich grup kapitałowych pokrywa się przede wszystkim w zakresie nadawania programów radiowych, sprzedaży czasu reklamowego oraz pośrednictwa w sprzedaży czasu reklamowego w radiu. Prezes Urzędu wskazał, że w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej.

Agora odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 12 maja sąd wydał wyrok, w którym zmieniając decyzję prezesa UOKiK, zgodził się na koncentrację. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Agora nie będzie mogła przejąć spółki Eurozet, zastrzeżono.

„Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji, dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie SOKiK nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Od decyzji prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku SOKiK – apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

Źródło: ISBnews