Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję zobowiązującą wobec T-Mobile, w której zobowiązał operatora do przyznania konsumentom przysporzenia w związku z utratą rabatu, gdy spóźnili się z zapłatą rachunku, podał Urząd.

„T-Mobile oferował 5-złotową zniżkę za korzystanie m.in. z elektronicznych faktur i terminowe płatności. […] Nawet niewielkie spóźnienie w zapłacie rachunku powodowało utratę zniżki także wówczas, gdy zaległość dotyczyła innej opłaty niż abonament, ujętej na tej samej fakturze (np. za usługę premium)” – czytamy w komunikacie.

W ocenie prezesa UOKiK mechanizm utraty rabatu działał jak niedozwolona kara umowna. Gdy konsument spóźnił się z płatnością, tracił zniżkę i jego następny rachunek rósł. Dodatkowo, niezależnie od cofnięcia rabatu, T-Mobile mógł naliczać odsetki za opóźnienie w regulowaniu należności, czyli karać konsumenta podwójnie, podkreślono.

„Konsumenci są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań i prawo przewiduje konkretne konsekwencje niewywiązywania się z tego obowiązku. Nie należy do nich zabieranie rabatów i doliczanie ich wartości do miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę. Taka praktyka to nieuczciwa sankcja w rękach przedsiębiorców. Narusza prawo i godzi w interesy konsumentów” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

T-Mobile zaniechał kwestionowanej praktyki niezwłocznie po wszczęciu postępowania, wprowadził nowe wzorce umowne i przestał weryfikować kwestię terminowej płatności przy ustalaniu, czy konsumenci zachowają rabat w danym okresie rozliczeniowym. Prezes UOKiK wydał wobec spółki decyzję zobowiązującą. Zgodnie z nią operator przyzna uprawnionym konsumentom przysporzenie. Obecni i byli abonenci będą mieli do wyboru – zwrot pobranej kary umownej w wysokości określonej szczegółowo w decyzji lub voucher na urządzenia T-Mobile. Spółka pozytywnie rozpatrzy również reklamacje konsumentów, które dotyczyły utraty rabatu z uwagi na nieterminową płatność.

Decyzja zobowiązująca wobec T-Mobile to kolejne działanie prezesa UOKiK, po decyzji wobec Play, dotyczące sposobu konstruowania rabatów i rozliczania opłat przez dostawców usług telekomunikacyjnych. W toku są postępowania wobec spółek Canal+, Orange, Vectra i Multimedia Polska, zakończono.

T-Mobile Polska to operator z ponad 13,6 mln klientów. Firma tworzy sieć, dzięki takim rozwiązaniom jak infrastruktura światłowodowa, usługi konwergentne, sieć 5G, serwisy rozrywkowe, rozwiązania chmurowe, data center czy usługi cyberbezpieczeństwa indywidualnego oraz dla biznesu.

