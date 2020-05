UPC Polska rozszerza zasięg 1Gb/s internetu do 2,5 mln gospodarstw domowych, podał operator.

„Lublin, Rzeszów i Gliwice dołączyły właśnie do 59 miast, w których klienci posiadają już dostęp do gigabitowej prędkości od UPC Polska, otwierającej przed nimi nowe możliwości pracy, nauki, kontaktu z bliskimi i wszystkim tym, co jest dla nich ważne. UPC Polska kontynuuje swoją strategię ekspansji gigabitowej infrastruktury, wspierając tym samym cyfrową transformację biznesu i społeczeństwa, przyspieszoną przez pandemię COVID-19” – czytamy w komunikacie.

„Dzięki uruchomieniu internetu 1Gb/s w Lublinie, Rzeszowie i Gliwicach, nasza gigabitowa usługa jest dostępna w 62 miastach, obejmując tym samym 2,5 mln gospodarstw, co stanowi 70% zasięgu naszej sieci. To dowód naszego zaangażowania w inwestycje i rozwój najlepszego internetu i cyfrowej rozrywki, które są kluczowe dla tworzenia gospodarki cyfrowej i społeczeństwa gigabitowego, szczególnie w trakcie pandemii COVID-19” – powiedział prezes UPC Polska Robert Redeleanu, cytowany w komunikacie.

Do tej pory z prędkości gigabitowej mogli korzystać m.in. mieszkańcy Warszawy, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Wrocławia, Katowic, Częstochowy, Krakowa, Rudy Śląskiej, Tychów, Lubina, Gdyni czy Sopotu, podano także.

Internet o prędkości 1 Gb/s to rozwiązanie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jest obsługiwany przez innowacyjny modem Giga Connect Box, który zapewnia nie tylko szybkość, ale także najwyższą jakość Wi-Fi, między innymi dzięki systemowi Smart Wi-Fi, który inteligentnie zarządza siecią bezprzewodową, umożliwiając stabilne korzystanie z internetu na wszystkich urządzeniach.

UPC Polska jest dostawcą cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Źródło: ISBnews