UPC Polska zwiększyło bazę klientów o 6,2 tys. do 1,49 mln, a cyfrowych subskrypcji o 17 tys. do 3,18 mln w I kw. 2020 r. W ujęciu rok do roku liczba klientów wzrosła o 31,8 tys., a wszystkich usług o 100 tys., podała spółka.

„Miniony kwartał był dla nas siódmym kwartałem wzrostu z rzędu – po raz kolejny pozyskaliśmy nowych klientów i zwiększyliśmy liczbę cyfrowych subskrypcji. Pomimo bezprecedensowej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w obliczu COVID-19, UPC dotrzymało obietnicy dostarczania niezawodnych usług oraz zapewniania klientom najwyższej jakości obsługi. W ramach programu #dzialamyztroska nasz zespół jest mocno zmotywowany, aby wspierać klientów i spełniać ich potrzeby, umożliwiając im kontakt z bliskimi, efektywną pracę i korzystanie z cyfrowej rozrywki. Jestem dumny z każdego pracownika UPC i naszej niezawodnej postawy w obliczu tego wyzwania, a tym samym pewny naszej strategii dalszego inwestowania i rozwijania marki UPC, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby gospodarstw domowych w przyszłości” – powiedział CEO Robert Redeleanu, cytowany w komunikacie.

Według firmy, najważniejsze wydarzenia I kwartału to: wprowadzenie programu #dzialamyztroska, aby wesprzeć klientów, lokalne społeczności oraz pracowników w czasie pandemii COVID-19, dalszy rozwój Horizon Go dzięki 22 nowym kanałom i rozszerzonym funkcjom aplikacji, przyłączenie 14,7 tys. nowych gospodarstw domowych do gigabitowej sieci docierającej już do 3,56 mln domostw, dynamiczny wzrost liczby klientów usług komórkowych do poziomu 16,2 tys. i podpisanie z zewnętrznymi partnerami nowych porozumień dotyczących dostępu do sieci POPC FTTH, aby uruchomić usługi UPC poza obecnym zasięgiem sieci.

„W ramach programu #dzialamyztroska, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz dodatkowych korzyści klientom i społecznościom, zaoferowaliśmy ‚otwarte okna’ do 17 kanałów, w tym dostęp do wszystkich programów dla dzieci, a także bezpłatny dostęp do wideo bibliotek czy usług na żądanie (MyPrime, Filmbox, FilmKlub). Aby wesprzeć klientów 60+, stworzyliśmy dedykowaną ścieżkę w call center, w ramach której mogą oni korzystać ze spersonalizowanych rozwiązań w zakresie doradztwa i opieki. Aby wspierać społeczności, uruchomiliśmy darmowe, zdalne warsztaty programowania UPC Future Makers oraz wprowadziliśmy ofertę Internet dla Edukacji, w ramach której wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wspieramy nauczycieli w uzyskaniu bezpłatnego szerokopasmowego dostępu do internetu” – czytamy dalej.

UPC podało też, że w I kwartale 2020 roku liczba użytkowników nielimitowanego internetu o wysokiej przepustowości od UPC wzrosła o 11,7 tys., do poziomu 1,24 mln. Liczba użytkowników modemu Connect Box, pozwalającego na korzystanie z najlepszego internetu w domu, wzrosła o 9,4 tys. w ciągu kwartału i 90,8 tys. w ciągu roku, do poziomu 727,7 tys. Wzrost ten wynikał z kolejnych udoskonaleń usług internetowych z wykorzystaniem technologii GigaConnect od UPC, w tym programu podnoszenia prędkości, dzięki któremu średnia prędkość internetu wzrosła do ponad 270 Mb/s, podkreślono.

Liczba subskrybentów telewizji cyfrowej wzrosła o 12,5 tys. w ujęciu kwartał do kwartału, do poziomu 1,28 mln, co dało wynik o 4,1 tys. wyższy niż wzrost w I kwartale poprzedniego roku. Liczba użytkowników platformy Horizon wzrosła o 4 tys. w całym kwartale do poziomu 743,3 tys., co oznacza 67,3 tys. więcej użytkowników niż rok wcześniej. UPC dodało również 22 nowe kanały w Horizon Go, zwiększając do 157 liczbę wszystkich kanałów dostępnych w aplikacji, która pozwala na oglądanie ulubionych treści na wielu urządzeniach, w tym poza domem. Obecnie z Horizon GO mogą korzystać użytkownicy urządzeń z Android TV (w tym Chromecast), Amazon Fire TV i Apple TV, podano także.

W I kwartale UPC Biznes kontynuowało pozytywny trend wzrostowy we wszystkich segmentach, koncentrując się na potrzebach klientów i pomagając im w wyzwaniach związanych z kryzysem, dodano.

UPC Polska jest dostawcą cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Źródło: ISBnews