Urząd Regulacji Energetyki (URE) cofnął firmie Polski Prąd i Gaz koncesję na obrót energią elektryczną, podał Urząd.

„W toku postępowania w sprawie cofnięcia wydanej przez regulatora koncesji, Prezes URE ustalił, że Polski Prąd i Gaz wprowadzał odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w błąd, m.in. co do rzeczywistego celu wizyty przedstawiciela handlowego u odbiorcy, nazwy sprzedawcy, czy warunków dostarczania im energii. W postępowaniu ustalono również, że przedsiębiorca ten nie udzielał odbiorcom rzetelnych oraz wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Praktyki te naruszały warunki udzielonej spółce koncesji i stanowiły podstawę do jej cofnięcia” – czytamy w komunikacie.

Polski Prąd i Gaz odwołał się od decyzji regulatora, w związku z tym nie jest ona prawomocna.

W listopadzie 2020 roku, URE z analogicznych powodów cofnął temu samemu przedsiębiorcy koncesję na sprzedaż gazu, podano także.

Źródło: ISBnews