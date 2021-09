Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest przygotowany na to, że wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dotyczący zatwierdzenia taryfy na sprzedaż gazu ziemnego w 2022 roku gospodarstwom domowym na gaz ziemny, jaki wpłynie jeszcze w tym roku do Urzędu, będzie dotyczył podwyżek, poinformował ISBnews prezes URE Rafał Gowin.

„Jesteśmy świadomi sytuacji na rynku gazu w Europie i Polsce i nie mamy złudzeń co do tego, że wniosek taryfowy PGNiG OD będzie zawierał propozycję wzrostu cen. Nasza decyzja w odpowiedzi na taki wniosek będzie uwzględniała sytuację na giełdach energii. To, jak kształtują się aktualnie ceny dobrze obrazują wczorajsze notowania gazu na TGE, które przekraczały 400 zł za MWh, podczas gdy tego samego dnia rok temu wyniosły niewiele ponad 72 zł/MWh”- powiedział Gawin ISBnews w kuluarach Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

„Kwestią do dyskusji jest natomiast, na ile miesięcy 2022 roku tę taryfę zatwierdzę” – dodał.

Zdaniem regulatora, przy tak dynamicznej sytuacji na rynku i przy dużych niepewnościach, trzeba rozważyć taryfę obejmującą krótszy cykl niż cały rok.

„Wszystko po to, abyśmy mogli dynamicznie reagować na to, co dzieje się na rynku, który jest obecnie bardzo zmienny i nieprzewidywalny” – wyjaśnił.

„Z zasady nie komentujemy w debacie publicznej treści wniosków składanych przez spółki, poza tym, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, jaki będzie finalny poziom taryfy” – wskazał także Gawin.

W połowie września br. URE zatwierdził podwyżkę ceny paliwa gazowego o 7,4% w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny dla gospodarstw domowych na okres od 1 października do 31 grudnia 2021 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews