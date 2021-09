Urząd Regulacji Energetyki (URE) obserwuje wzrosty cen energii na rynku polskim i europejskim i spodziewa się odzwierciedlenia tego trendu we wnioskach taryfowych spółek energetycznych, które zostaną rozpatrzone do połowy grudnia, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawin.

„Nie komentujemy samej wielkości podwyżki. Poczekajmy na to, co znajdzie się we wnioskach. Nie możemy jednak zamknąć oczu i nie widzieć rzeczywistości. Ceny energii rosną, głównie ze względu na stały wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Ale wzrost cen energii – ale nie dotyczy tylko rynku polskiego. Jeśli spojrzymy szerzej, na cały rynek europejski, to sytuacja na rynku gazu przeniosła się na rynek energii. Przedsiębiorstwa same komunikują, że będą wnioskowały o podwyżki” – powiedział Gawin w rozmowie z ISBnews w kuluarach Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

Spółki składają wnioski taryfowe na przełomie października i listopada

„Co roku staramy się zakończyć postępowania do 16 lub 17 grudnia, aby po 14-dniowym okresie vacatio legis przedsiębiorstwo mogło zacząć stosować nową taryfę” – dodał prezes.

Jego zdaniem, nie należy wykluczać, że wnioski taryfowe spółek energetycznych będą obejmowały okresy krótsze niż rok.

„Trudno powiedzieć, co będzie we wnioskach. Na rynku energii sytuacja jest dużo bardziej stabilna niż na rynku gazu, ale biorąc pod uwagę relację pomiędzy tymi rynkami, nie wykluczam, że wnioski mogą obejmować różne okresy. Będziemy też obserwowali do końca roku sytuację na rynku energii i rynku gazu. Na razie powodów do skrócenia okresu obowiązywania taryf na energię jest dużo mniej niż w przypadku taryf gazowych” – wskazał Gawin.

Źródło: ISBnews