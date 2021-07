Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy na sprzedaż gazu PGNiG Obrót Detaliczny – spółce zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – od 1 sierpnia, podała spółka. Cena paliwa gazowego dla gospodarstw domowych wzrośnie o 12,4%.

„Podwyżka ceny za paliwo gazowe w zmianie nr 2 taryfy detalicznej w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 12,4%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Zmiana nr 2 taryfy detalicznej dotyczy jedynie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym” – czytamy w komunikacie.

Zmiana będzie obowiązywać od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r.

„To już druga zmiana taryfy zatwierdzonej temu przedsiębiorstwu przez prezesa URE w grudniu 2020 r. Ze względu na wzrosty cen gazu na rynku hurtowym (Towarowa Giełda Energii, TGE), gdzie PGNiG OD kupuje gaz dla swoich odbiorców, spółka wystąpiła o zmianę taryfy, którą regulator zatwierdził w kwietniu. Wtedy to, po raz pierwszy od 2019 roku, ceny gazu wzrosły o 5,6% (co przy niezmienionych stawkach dystrybucyjnych oznaczało wzrost średnich płatności od 2,3% dla grup W-1 do 3,5% dla grup W-3)” – podano w komunikacie URE.

W lipcu br. PGNiG OD ponownie wystąpiło do regulatora z wnioskiem o zmianę taryfy na sprzedaż gazu motywując konieczność podwyżki cen dalszym wzrostem kosztów zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie od początku roku – podobnie jak na pozostałych rynkach europejskich – obserwowany jest stały wzrost cen gazu.

„Z uwagi na fakt, że PGNiG OD systematycznie kontraktuje zakup gazu, cena paliw gazowych oraz dynamika ich zmian w taryfie nie jest tożsama z cenami produktów i ich dynamiką obserwowaną na TGE” – zaznaczono.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews