Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na dystrybucję energii na 2021 r. spółkom Energa Operator i PGE Dystrybucja, podał Urząd. Tym samym regulator zakończył wszystkie postępowania dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku.

„Spadek stawek własnych w taryfie Energa Operator wyniesie średnio 1,7% dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 1,5% dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11), natomiast w taryfie PGE Dystrybucja stawki własne spadną średnio o 2,2% ( spadek o 1% dla

grupy G11)” – czytamy w komunikacie.

Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci Energa Operator wyniesie ok. 16,5% (wzrost o ok. 11,5% dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 ), zaś w sieci PGE Dystrybucja wzrost o 16,9% ( 13,7% w grupie G11), podano również.

Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11 zapłacą dwóm dystrybutorom średnio od ok. 6,5 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej, wyjaśniono.

Natomiast średni wzrost całego rachunku dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Energa Obrót lub PGE Obrót Sprzedaż wyniesie około 8 zł miesięcznie, dodano.

Taryfy zostały zatwierdzone do końca 2021 roku i mogą zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwa najwcześniej po 14 dniach od publikacji przez prezesa URE.

5 stycznia regulator zatwierdził taryfę dystrybucyjną firmie innogy Stoen Operator, a 8 stycznia Enea Operator i Tauron Dystrybucja. W grudniu regulator zatwierdził taryfy na sprzedaż energii do odbiorców w gospodarstwach domowych przedsiębiorcom Enea, PGE Obrót i Tauron oraz Energa Obrót. Z tytułu wzrostu ceny energii rachunki odbiorców w części płaconej sprzedawcom prądu wzrosną średnio o ok 1,5 zł miesięcznie, przypomniano.

Źródło: ISBnews