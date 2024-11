Urteste zawarło umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na realizację i dofinansowanie projektu mającego na celu opracowanie innowacyjnego testu diagnostycznego NASTRO w diagnozowaniu raka piersi we wczesnych stadiach rozwoju, z rekomendowaną wartością dofinansowania 11,5 mln zł (przy wartości całego projektu: 20, 82 mln zł), podała spółka.

Całkowita wartość projektu pn. „Test NASTRO – bazujący na metodzie enzymatycznej, nisko kosztowy test IVD do diagnozowania raka piersi we wczesnych stadiach rozwoju oraz międzynarodowa ochrona praw własności przemysłowej nowego markera diagnostycznego piersi a także zdobywanie i rozwój kompetencji zespołu Urteste S.A. w obszarze prac B+R i ich komercjalizacji” wynosi 20 820 182,52 zł netto, a rekomendowana wartość dofinansowania wskazana na liście PARP to 11 499 611,95 zł. Okres realizacji projektu i kwalifikacji wydatków rozpoczął się w dniu 02.01.2024 r. i kończy się w dniu 31.12.2029 r., podano.

„Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego testu diagnostycznego, wykrywającego raka piersi we wczesnych stadiach rozwoju w oparciu o opracowane substraty reagujące z moczem pacjentów z określonym typem nowotworów oraz zbadanie skuteczności klinicznej testu. Test posiada potencjał do zniesienia/ zniwelowania części ograniczeń dostępnych obecnie badań przesiewowych – mammografii i USG – ponieważ cechować się będzie wysokim poziomem bezpieczeństwa i komfortu, wyższą dostępnością, niższym kosztem oraz bardzo wysoką jakością – docelowa czułość >93% i swoistość >95% znajdują się na poziomie wyższym od mammografii (czułość 75-95%, swoistość 80-95%)” – czytamy w komunikacie.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. W maju 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2021 r.

Źródło: ISBnews