Urteste zawarło trójstronną umowę z Aurevia Poland oraz Aurevia Oy z siedzibą w Finlandii na usługi CRO, obejmujące organizację i zarządzanie europejskim badaniem klinicznym testu Panuri – wyrobu medycznego IVD przeznaczonego do wykrywania raka trzustki, podała spółka. Badanie będzie prowadzone wieloośrodkowo w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Wynagrodzenie CRO o wartości 3,03 mln euro netto zostanie w znacznej części sfinansowane z przyznanego z PARP grantu.

Głównym celem badania jest scharakteryzowanie skuteczności testu Panuri. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi są czułość i swoistość w wykrywaniu raka trzustki.

„Rozpoczęcie badania klinicznego Panuri to kluczowy kamień milowy w strategii komercjalizacji naszego rozwiązania. Nieustannie obserwujemy duże zainteresowanie naszą technologią ze strony wiodących firm z sektora medtech. W naszej ocenie Panuri ma realny potencjał, by stać się nieinwazyjnym, skutecznym i przystępnym cenowo narzędziem wspierającym wczesną diagnostykę nowotworów trzustki – jednych z najpóźniej rozpoznawanych i najgorzej rokujących nowotworów. Współpraca z doświadczonym partnerem, firmą Aurevia, oraz nasza kilkuletnia praktyka w zbieraniu próbek moczu pozwalają nam z optymizmem zakładać, że rekrutacja pacjentów będzie przebiegała sprawnie. Pierwsze wyniki analizy pośredniej planujemy otrzymać już w 2026 r.” – powiedział prezes Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

„Sytuacja finansowa Urteste jest stabilna. Dysponujemy środkami, które pozwalają nam konsekwentnie realizować zaplanowane działania w najbliższych kwartałach. Otrzymaliśmy od PARP i NCBR zaliczki w wysokości 10 mln zł, z których możemy finansować umowy z CRO i CDMO. Ponadto na koniec I półrocza mieliśmy 8,2 mln zł należności z tytułu dotacji, które do tej pory wzrosły. Jesteśmy jednak na dobrej drodze do bieżącego otrzymywania tych środków” – dodał członek zarządu ds. finansowych Tomasz Kostuch.

Wyniki badania będą częścią dokumentacji wykorzystanej w procesie certyfikacji wyrobu medycznego IVD (do diagnostyki in vitro) opracowanego przez Urteste w Europie. Ponadto potencjalnie mogą stanowić uzupełnienie danych klinicznych uzyskanych w planowanym badaniu w USA.

W trakcie badania odbędą się dwa odczyty wyników – analiza pośrednia (interim analysis). Pierwszy odczyt przy uzyskaniu 50% spodziewanych uczestników badania z diagnozą pozytywną raka trzustki oraz drugi odczyt przy uzyskaniu 50% spodziewanych uczestników badania z diagnozą negatywną, podkreślono.

W trakcie badania analizie statystycznej zostaną poddane próbki od 550 uczestników:

– 400 w ramieniu docelowym – dorośli z objawami sugerującymi wystąpienie raka trzustki;

– 150 w ramieniu wzbogaconym – dorośli z zaplanowanym zabiegiem obejmującym ocenę histopatologiczną trzustki z powodu podejrzenia raka trzustki.

Urteste posiada obecnie 12 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: piersi, mózgu, żołądka, dróg żółciowych, jajnika, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty, przypomniano.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. W 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2021 r.

Źródło: ISBnews