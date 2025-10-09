Usługa BIEK – ekspresowych zakupów online realizowanych przez Biedronkę z Glovo – po czterech latach od uruchomienia dostępna jest w 11 miejscowościach w Polsce, a wkrótce będzie dostępna w 12 – w Rzeszowie, podała spółka. Od 2022 roku obroty usługi wzrosły sześciokrotnie, a średnia wartość koszyka sięgnęła około 100 zł.

„W ostatnich latach BIEK rozwijał się w imponującym tempie – między 2022 a 2024 rokiem co roku podwajaliśmy obroty, a średnia wartość koszyka wzrosła z około 50 do 100 zł. To dowód, że klienci coraz częściej korzystają z usługi zarówno przy większych, tygodniowych zakupach, jak i tych małych, codziennych i spontanicznych” – powiedział starszy menedżer ds. q-commerce w sieci Biedronka Jakub Knauer, cytowany w komunikacie.

„W ciągu ostatnich czterech lat liczba zamówień z BIEK w aplikacji Glovo wzrosła kilkukrotnie, a sama usługa stała się jednym z filarów q-commerce w Polsce. Widzimy, że użytkownicy coraz częściej wybierają zakupy online nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w miastach średniej wielkości, gdzie dostępność takich usług do niedawna była ograniczona. Dynamiczny rozwój BIEK pokazuje, że Polacy oczekują wygodnych, szybkich i niezawodnych rozwiązań zakupowych dopasowanych do ich codziennego rytmu. Wspólnie z Biedronką pokazujemy, że szybkie zakupy spożywcze online to nie chwilowy trend, ale stały element stylu życia coraz większej liczby Polaków” – dodał dyrektor q-Commerce w Glovo Dawid Ledziński.

Zamówienia BIEK realizowane są z tzw. micro fulfilment centres, czyli sklepów sieci dostępnych wyłącznie dla kurierów. Takich „ukrytych Biedronek” jest już w Polsce 26, podano.

Usługa BIEK dostępna jest w 11 miastach w całej Polsce: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Olsztynie i ostatnio w Toruniu. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie i pozytywne przyjęcie usługi w większych aglomeracjach Biedronka rozszerza działanie usługi na mniejsze miasta, które nie przekraczają 200 tys., zaznaczono także.

„Już wkrótce usługa BIEK będzie również dostępna w Rzeszowie, obejmując łącznie obszar aż 836 km2 we wszystkich miastach” – czytamy w materiale.

Glovo to platforma technologiczna łącząca klientów, firmy i kurierów i lider Quick Commerce – nowej generacji e-commerce, którego misją jest zbudowanie największego internetowego rynku oferującego dostęp do dowolnego produktu w ciągu minut. Platforma działa w 23 krajach w Europy, Azji Środkowej i Afryki.

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Biedronka liczyła 3 802 placówki. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,73 mln m2 na koniec czerwca br. wobec 2,7 mln m2 na koniec marca b.r.

Źródło: ISBnews