Termin ostatecznego zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży przez R4R Poland (spółkę, w której Echo Investment posiada 30% udziałów) 100% udziałów w kapitale zakładowym 18 spółek zależnych od R4R na rzecz Vantage Development, został przedłużony do 15 sierpnia, podało Echo.

W sierpniu 2025 r. R4R zawarła przedwstępną umowę z Vantage Development, dotyczącą sprzedaży przez R4R 100% udziałów w 18 spółkach zależnych, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi na cele zakwaterowania lub mieszkaniowe. Strony ustaliły łączną cenę na 2 405 mln zł, skorygowaną między innymi o saldo środków pieniężnych, kapitału obrotowego netto oraz kwoty zadłużenia wewnątrzgrupowego i zewnętrznego spółek zależnych. Vantage Development nabędzie w ramach transakcji ok. 5,3 tys. gotowych lokali z przeznaczeniem na wynajem.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2025 r. miała 2,01 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Resi4Rent jest największą firmą w Polsce oferującą mieszkania w abonamencie.

Źródło: ISBnews