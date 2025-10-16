Varsav Game Studios zamierza rozszerzyć strategię rozwoju o działalność w zakresie licencjonowania danych ruchowych i behawioralnych psa dla podmiotów z branży sztucznej inteligencji, opartą na technologii Quadrima oraz danych z gry „Barkour”, podała spółka. Zarząd planuje rozpoczęcie komercjalizacji danych w I kwartale 2026 r.

„Nowy obszar stanowi naturalne rozszerzenie dotychczasowych działań w segmencie gier wideo oraz R&D (projekt Quadrima), wykorzystując istniejące zasoby i technologie spółki do komercjalizacji danych ruchowych i behawioralnych zwierząt” – czytamy w komunikacie.



Nowy obszar działalności będzie obejmował pozyskiwanie, przetwarzanie i licencjonowanie danych motion capture oraz danych gameplay’owych; generowanie zestawów danych (datasetów) z silnika Unreal Engine, w którym powstaje gra Barkour oraz ich dalsze wykorzystanie w branżach takich jak: sztuczna inteligencja, robotyka, animacja, badania naukowe oraz edukacja, wymieniono.

„Dane obejmują m.in. trajektorie ruchu, telemetrię, dane wejściowe gracza, kontekstowe zdarzenia gameplay’owe oraz zsynchronizowane nagrania wideo i dane przestrzenne (depth maps, surface normals, kamera). Zgromadzone zasoby pozwalają spółce oferować kompletne i gotowe do użycia zestawy danych, bez konieczności udostępniania kodu źródłowego czy specjalnych wersji gry” – czytamy dalej.



Projekt Quadrima, realizowany przez Varsav Game Studios w ramach prac badawczo-rozwojowych, stanowi technologiczne zaplecze nowego obszaru działalności. W efekcie spółka może nie tylko gromadzić, ale również automatycznie przetwarzać i klasyfikować dane, zwiększając ich wartość komercyjną, dodano.

Według analiz rynkowych (m.in. Precedence Research, McKinsey, Gartner): globalny rynek danych treningowych dla AI przekroczy 15 mld USD do 2026 r.; segment danych behawioralnych i animal motion rozwija się w tempie ponad 35% CAGR; w latach 2025–2030 oczekiwany jest dynamiczny wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości dane rzeczywiste (real-world datasets) dla potrzeb rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji, podano także.

„Emitent zamierza wykorzystać ten trend, oferując dane pochodzące z własnych produkcji i badań w formie nieekskluzywnych licencji. Posiadane dane z sesji motion capture psa, pozyskane przy realizacji projektu Quadrima (ponad 12 godzin materiałów wideo i przetworzonych danych 3D z sesji motion capture), zdaniem zarządu otwierają potencjalne ścieżki współpracy z partnerami branżowymi z sektora technologicznego, które oprócz przychodów z nowego segmentu działalności, mogą także mieć pozytywny wpływ na sprzedaż gier emitenta” – czytamy także.



Zarząd planuje rozpoczęcie komercjalizacji danych w I kwartale 2026 r. Rozmowy z partnerem z branży mediów społecznościowych zainteresowanym licencjonowaniem baz danych ruchów psa są prowadzone od targów Gamescom 2025, zakończono w informacji.

Varsav Game Studios to powstałe w 2016 r. studio specjalizujące się w produkcji gier „z innej perspektywy”. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews