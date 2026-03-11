VeloBank ogłosił strategię na lata 2026-2028 celującą w osiągnięcie liczby łącznie 2,7 mln klientów wobec 1,7 mln obecnie, poinformował prezes Adam Marciniak. W rozmowie z ISBnews oszacował, że aktywa instytucji na koniec horyzontu strategii mogą sięgnąć ok. 95 mld zł. Ponadto, według jego słów, po horyzoncie strategii do 2028 roku „naturalnym krokiem” dla banku może być rozważanie wejścia na giełdę.

„Teraz mamy 53 mld zł [aktywów], dojdzie 25 mld zł [z przejęcia części detalicznej Citi Handlowego], czyli będziemy mieli 78 mld zł. Jak 'dorobimy’ ok. 20 mld zł, na koniec horyzontu strategii jest szacunkowo ok. 95 mld zł” – powiedział ISBnews Marciniak w kuluarach konferencji prasowej po publikacji strategii „Mierz wyżej”.

Strategia Velobanku zakłada dynamiczny wzrost skali działalności, dalszy rozwój bankowości detalicznej, budowę wiodącej bankowości prywatnej oraz umocnienie pozycji w bankowości biznesowej.

„W ciągu najbliższych trzech lat bank planuje podwoić portfel kredytowy z ok. 19 mld zł do 43 mld zł, przy stabilnym koszcie ryzyka. Bank chce zwiększyć liczbę klientów z 1,7 mln do 2,7 mln oraz poprawić efektywność kosztową, obniżając wskaźnik kosztów do dochodów z ok. 56% do ok. 47%. Równocześnie bank dąży do utrzymania powtarzalnego zwrotu z kapitału na poziomie 19%” – zapowiedział prezes VeloBanku.

W efekcie realizacji dotychczasowej strategii w ciągu trzech lat liczba pozyskanych klientów wyniosła ok. 700 tys., suma aktywów zwiększyła się o 47%, kapitały banku potroiły się, a segment detaliczny pozostał głównym motorem wzrostu.

„W ramach strategii na lata 2023-2025, skupialiśmy się na budowaniu nowoczesnego charakteru banku, rozwijaniu cyfrowych kanałów sprzedaży oraz dostarczaniu klientom w coraz bardziej przystępny sposób produktów, które wspierają ich w codzienności. Strategia 'Mierz wyżej’ to z kolei plan dynamicznego wzrostu VeloBanku w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i technologicznym. Chcemy tworzyć bank, który pomaga klientom rozwijać się osobiście oraz biznesowo, w sposób prosty, wygodny i na ich zasadach. Naszą ambicją jest dalsze skalowanie biznesu, wzmacnianie zaangażowania klienta oraz budowa organizacji, która łączy technologię, efektywność i odpowiedzialny rozwój” – zapowiedział Marciniak.

Nowa strategia zakłada, że głównym motorem wzrostu pozostanie bankowość detaliczna. Do 2028 roku VeloBank chce podwoić wartość portfela kredytowego w tym segmencie. Wzrost ma być napędzany przede wszystkim przez kredyty konsumenckie i hipoteczne, uproszczenie procedur oraz dalszą cyfryzację procesów kredytowych. Bank zakłada również rozwój oferty inwestycyjnej, kart kredytowych, a w segmencie biznesowym – rozbudowę finansowania dla MŚP oraz leasingu, wymieniono w strategii.

VeloBank chce zwiększyć bazę klientów z ok. 1,7 mln do ok. 2,7 mln w ciągu trzech lat, czyli pozyskać około milion nowych klientów, w tym część w ramach przejęcia części detalicznej Citi Handlowego. Jednocześnie bank zakłada podwojenie liczby klientów z główną relacją oraz rozwój oferty segmentowej, aby lepiej odpowiadać na potrzeby poszczególnych grup klientów, podano także.

„Istotnym obszarem wzrostu ma być także private banking i wealth management. VeloBank zakłada wejście do czołówki bankowości prywatnej w Polsce, m.in. dzięki planowanemu przejęciu części detalicznej Citi Handlowego. Bank chce rozwijać ten obszar w oparciu o własne TFI, ofertę maklerską, usługi doradcze oraz zarządzanie portfelem. W perspektywie najbliższych trzech lat wolumen produktów inwestycyjnych ma wzrosnąć do ok. 20 mld zł, a liczba klientów korzystających z oferty inwestycyjnej ma się podwoić. Strategia bankowości biznesowej zakłada dynamiczny wzrost finansowania przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na segment MŚP oraz rozwój leasingu. Bank planuje rozbudowę oferty finansowania przedsiębiorstw, aktywną akwizycję nowych klientów oraz wzmocnienie kompleksowej oferty usług dla biznesu, w tym atrakcyjnej oferty depozytowej i rozwiązań walutowych. Jednocześnie bank będzie kontynuował rozwój w obszarach, w których posiada silną pozycję rynkową – w finansowaniu projektów deweloperskich oraz sektora JST” – wymieniono także.

Kolejnym filarem nowej strategii jest klient i jego doświadczenie. VeloBank chce wejść do czołowej trójki instytucji finansowych w Polsce pod względem satysfakcji klientów oraz jakości obsługi. Kluczową rolę ma odegrać rozwój aplikacji mobilnej – rozwiązań personalizacyjnych oraz Veli, czyli wirtualnej asystentki, która ma ewoluować w kierunku inteligentnego wsparcia finansowego. Strategia zakłada dalszy rozwój wygody cyfrowej, narzędzi AI oraz funkcji wspierających klientów w codziennym zarządzaniu finansami.

„Strategia na lata 2026-2028 to okazja, by połączyć doświadczenie z odważnym spojrzeniem w przyszłość. Stawiamy na stabilny rozwój, wzmocnienie struktury bilansu i rozwój obszarów kluczowych dla budowania wartości. Kierunek wzrostu na najbliższe lata oparty jest na zwiększaniu skali działania VeloBanku, lepszych relacjach z klientami i inwestycjach w nowoczesne technologie” – dodał przewodniczący rady nadzorczej VeloBanku Jakub Papierski.

VeloBank zakłada poprawę wskaźnika kosztów do dochodów z ok. 56% do ok. 47% w 2028 roku, dzięki automatyzacji, cyfryzacji oraz szerokiemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesach sprzedażowych, operacyjnych i obsługowych. Strategia przewiduje także utrzymanie kosztu ryzyka na poziomie 0,9% w 2028 roku, wzmacnianie narzędzi analitycznych, modeli ryzyka i procesów decyzyjnych, umożliwiających utrzymywanie wysokiej jakości portfela przy planowanym wzroście skali.

Czwartym filarem strategii jest jeden zespół skupiający się na rozwoju organizacji i kultury współpracy. VeloBank chce inwestować w kompetencje pracowników, w szczególności w obszarach technologii, danych i sztucznej inteligencji, oraz budować środowisko pracy sprzyjające zaangażowaniu i przyciąganiu talentów. W swojej nowej strategii VeloBank wskazuje, że celem jest również umocnienie pozycji banku, jako wiodącego pracodawcy w branży finansowej.

Pytany przez ISBnews czy realizacja nowej strategii otworzy drogę do wejścia na GPW prezes VeloBnku wskazał, że będzie to zależało od decyzji inwestora.

„Są różne strategie dalszego rozwoju, bo może się okazać, że jeżeli będą szanse inwestycyjne, to jednym z warunków będzie np. wejście na giełdę. Prowadzimy rozmowy z naszym inwestorem i to jest tak, że do czasu, kiedy [bank] jest w fazie dynamicznego wzrostu, to na wchodzenie na giełdę nie ma istotnej potrzeby. Natomiast jeżeli już bank zacznie się stabilizować, wszystko będzie powtarzalne, to myślę, że takim naturalnym krokiem mogłoby być rozważanie giełdy. Natomiast wcześniej niż 2028, czyli horyzont strategii, to nie” – powiedział Marciniak w rozmowie z ISBnews.

VeloBank oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych, w tym private banking oraz firm każdej wielkości, a także instytucji sektora publicznego. Należy do grona dziesięciu największych banków w Polsce.

