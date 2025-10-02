Rozpoczęła się akcja informacyjna VeloBanku, której celem jest pozyskanie kolejnych kilkudziesięciu franczyzobiorców w całej Polsce. Bank dysponuje dziś siecią 124 franczyz, w której od stycznia tego roku otworzył 27 placówek, a od stycznia 2024 r. – 70 nowych lokalizacji.

„Nie stawiamy ograniczeń co do miejsca otwarcia kolejnej placówki, ale chcemy, aby były to lokalizacje uzasadnione biznesowo. Zapraszamy franczyzobiorców do miast wojewódzkich, powiatowych i wszędzie tam, gdzie jest potencjał dla nowoczesnego banku” – powiedział dyrektor

Departamentu Sieci Partnerskiej VeloBanku Wojciech Olearnik, cytowany w komunikacie.

VeloBank podkreśla, że mimo dynamicznej cyfryzacji sektora bankowego w Polsce nadal bezpośredni kontakt z doradcą jest bardzo ważny dla wielu klientów. Szacuje się, że na koniec II kwartału tego roku w naszym kraju funkcjonowało ponad 1500 franczyz bankowych należących łącznie do 10 banków.

VeloBank to uniwersalny bank, którego akcjonariuszami od 2024 r. są Cerberus Capital Management, L.P., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation (część Grupy Banku Światowego).

Źródło: ISBnews