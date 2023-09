VeloBank miał 78,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. br. i 357,5 mln zł zysku netto po trzech kwartałach działalności, podał bank.

Wynik odsetkowy wyniósł 1 251,67 mln zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat 19,49 mln zł od początku istnienia banku, podano w raporcie.

„Wyniki finansowe VeloBanku pokazały, że nasza strategia była dobrze wyważona, a ambicje – realistyczne. Zbudowany potencjał okazał się wyższy, co pozwoliło nam zbliżyć się do ich realizacji już po dziewięciu miesiącach działalności. Udowodniliśmy, że na rynku wciąż jest przestrzeń do zagospodarowania i tworzenia nowej jakości bankowania. Postawiliśmy na podejście, które skupia się na potrzebach klientów. Nie ustajemy w szukaniu dla nich dodatkowych korzyści i nawiązujemy partnerstwa, które pomagają nam budować nie tylko naszą pozycję banku uniwersalnego, ale też banku, który niczym fintech wykorzystuje możliwości, jakie daje współpraca z innymi sektorami. Dzięki temu tworzymy unikatową wartość dla obecnych i przyszłych interesariuszy, bo aktualna suma bilansowa banku wynosi ponad 46 mld zł” – powiedział prezes Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.

„Ogłaszając nową strategię Zarząd VeloBanku założył osiągnięcie 400 mln zł zysku i 150 tys. VeloKont na koniec 2023 roku. Dzięki konsekwentnej realizacji planów i zaangażowaniu zespołu doświadczonych pracowników, którzy dzień po dniu budują jego rosnącą wartość w oczach interesariuszy, bank zbliżył się do realizacji tych założeń już na koniec I półrocza br. W ciągu 9 miesięcy wypracował 357,5 mln zł skonsolidowanego zysku, przy czym w samym II kwartale br. było to 78,4 mln zł. Poziom zwrotu z kapitału (ROE) na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 61%, a przy założeniu wyposażenia w kapitał na poziomie 12% całkowitego współczynnika kapitałowego to 32%. Suma bilansowa wyniosła 43,4 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane fundusze własne na 30 czerwca br. wyniosły 992 mln zł, a poziom wskaźnika kapitałowego TCR, dzięki zaliczeniu do funduszy regulacyjnych zysku wygenerowanego w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności, wzrósł do poziomu 6,30%, tj. był o 1,89 pkt proc. powyżej poziomu z marca br.

„O zaufaniu, jakim naszą markę obdarzyli klienci, najlepiej świadczy fakt, że liczba VeloKont, czyli naszego flagowego rachunku osobistego, przekroczyła już aktualnie 160 tys. – jesteśmy 10 tys. powyżej poziomu, który zakładaliśmy w naszej strategii na koniec 2023 roku” – dodał członek zarządu banku Mirosław Boda.

Aktywa banku na koniec czerwca wynosiły 43,4 mln zł.

VeloBank jest bankiem, który powstał w wyniku procedury resolution Getin Noble Banku. Jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: ISBnews