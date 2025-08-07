VeloBank powołał własne biuro maklerskie, które będzie rozwijać się w strukturze banku, podał VeloBank. Na jego czele stanął Grzegorz Zawada. Biuro maklerskie zbuduje ofertę inwestycyjną dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, w tym segmentu private banking, również tych, którzy dołączą do banku w wyniku podpisania wstępnej umowy zakupu części detalicznej Citi Handlowego.

To kolejny krok w realizacji długofalowej strategii banku, którego fundamentem jest budowa kompleksowej, nowoczesnej oferty finansowej, także w obszarze inwestycji, podkreślono.

„Biuro maklerskie to naturalne uzupełnienie oferty VeloBanku, rozwijanej przez nasz zespół wysokiej klasy specjalistów z obszaru finansów i zarządzania. Przyciągamy również kolejnych topowych menedżerów. Naszym celem jest stworzenie najlepszego biura maklerskiego, szczególnie dla klientów z segmentu private banking. W ofercie znajdą się nie tylko rachunki maklerskie, ale także nowoczesne platformy transakcyjne i szeroki zakres instrumentów finansowych. Sprzyjająca koniunktura sprawia, że warszawska giełda staje się wyjątkowo atrakcyjna. Od początku roku indeks WIG20 zyskał ponad 30%, chwilami notując najszybsze tempo wzrostu na świecie. W środowisku spadających stóp procentowych inwestycje giełdowe będą dla naszych klientów coraz ciekawszą alternatywą. Planujemy także wykorzystać doświadczenie doradców inwestycyjnych Citi Handlowego. Wspólnie opracujemy nowe, zaawansowane narzędzia analityczne. Połączymy nasze najmocniejsze kompetencje: technologiczną zwinność i najwyższe standardy obsługi z ekspertyzą, którą Citi Handlowy budował przez ostatnie lata” – powiedział prezes Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.

Grzegorz Zawada, który będzie odpowiadał za zbudowanie biura maklerskiego, wnosi do VeloBanku ponad 28 lat doświadczenia w międzynarodowym sektorze finansowym – w bankowości, domach maklerskich oraz na giełdach papierów wartościowych. Przez ostatnie lata kierował Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego. Przez pięć ostatnich lat BM PKO BP otrzymywało tytuł Dom Maklerski Roku i zajmowało czołową pozycję na polskim rynku akcji oraz było niekwestionowanym liderem na polskim rynku transakcji ECM, wskazano również.

„Dołączam do VeloBanku z dużą motywacją i konkretnym celem. Chcę połączyć moje wieloletnie doświadczenie w budowaniu instytucji rynku kapitałowego z energią i nowoczesnym podejściem, z którego znany jest VeloBank. Wspólnie stworzymy silne biuro maklerskie, które będzie realnym wsparciem dla klientów i konkurencyjnym graczem na rynku. Cieszę się też, że dołączam do VeloBanku w momencie, gdy już niedługo powitamy na pokładzie klientów Citi Handlowego” – powiedział Zawada.

VeloBank to uniwersalny bank oferujący innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, wybranym korporacjom oraz samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, również w zakresie zielonej transformacji energetycznej. Jego akcjonariuszami od sierpnia 2024 r. są Cerberus Capital Management, L.P., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation (część Grupy Banku Światowego).

Źródło: ISBnews