VeloBank udostępnił na platformie VeloMarket usługę BLIK Płacę Później jako pierwszy bank w Polsce, podał bank.

„Nieustanne ułatwianie klientom codziennego bankowania to jeden z naszych priorytetów i fundament Świata Bardziej Velo. Słuchamy naszych klientów i wiemy, że zależy im na możliwości korzystania z mechanizmów odroczonej płatności – atrakcyjnego i szybkiego finansowania zakupów internetowych. Co istotne, w naszym przypadku zarządzanie spłatami będzie możliwe bezpośrednio w aplikacji mobilnej, którą przed kilkoma miesiącami zaprezentowaliśmy w nowej odsłonie” – powiedział dyrektor zarządzający Obszar Produktów Bankowych w VeloBanku Adam Frankowski, cytowany w komunikacie.

Usługa BLIK Płacę Później to możliwość odroczenia zapłaty za zakupy w internecie do 30 dni. Klient VeloBanku może w tym wypadku skorzystać – po zawarciu umowy kredytu odnawialnego z PSP – z indywidualnego limitu wynikającego z przeprowadzonej przez PSP oceny jego zdolności kredytowej. Maksymalny poziom tego limitu to aż 4000 zł, podano.

„Udostępnienie płatności odroczonych uzupełnia dotychczasową ofertę BLIK-a, czyniąc ją jeszcze bardziej wszechstronną. Użytkownicy będą mogli realizować zakupy odsuwając płatność nawet o 30 dni i nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Płatności odroczone w modelu zintegrowanym z ekosystemem bankowym są efektywne i bezpieczne” – wskazał dyrektor departamentu consumer finance w Polskim Standardzie Płatności odpowiedzialny za rozwój usługi BLIK Płacę Później Witold Litaszewski.

Z opcji BLIK Płacę Później na platformie VeloMarket będą jako pierwsi korzystać klienci VeloBanku. W kolejnych miesiącach operator BLIK-a zamierza udostępnić usługę dla całego rynku e-commerce, zapowiedziano w informacji.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

VeloBank powstał w wyniku procedury resolution Getin Noble Banku. Jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

